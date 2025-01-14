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彭博：中美科技戰火升溫 傳黃仁勳本週赴中國

2025/01/14 19:45

外媒指出，黃仁勳除來台之外，也預計於本週前往中國深圳、北京等多個大城市。（資料照，彭博）外媒指出，黃仁勳除來台之外，也預計於本週前往中國深圳、北京等多個大城市。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台參加本周五的輝達台灣分公司尾牙，然而，在美中高科技競爭越演越烈之際，《彭博》指出，黃仁勳除了來台之外，也預計於本週前往中國深圳、北京等多個大城市。

根據報導指出，有關人士透露，黃仁勳預計於15日抵達中國深圳，出席一年一度的員工新年慶祝活動。他結束在深圳的行程後，還計畫訪問上海與北京。目前不清楚黃仁勳這趟訪中行程，是否會與中國官員會面。輝達拒絕對此消息置評。

然而，此行正值輝達面臨中國反壟斷調查和美國對AI晶片出口限制之際，時機點敏感，備受外界關注。報導指出，外國公司在中國面臨反壟斷調查時，通常會派高層與中國官員談判，而中國過去調查美國高通涉壟斷行為時，高通的高級主管就頻造訪北京。

事實上，本週美國白宮公才佈了對輝達等人工智慧晶片的全面新限制，輝達高層更批評了這將削弱美國在全球的競爭力。

報導也指出，輝達在中國的業務也不容小覷，2024年該公司計畫在中國再聘用數百名員工，以強化自動駕駛技術的研發能力。

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