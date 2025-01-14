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中國三大金融監管機構擬降薪 重砍40％至60％

2025/01/14 18:57

中國當局擬削減中國人民銀行、金融監督管理總局、證監會職員薪資，幅度可能接近一半。（資料照，彭博）中國當局擬削減中國人民銀行、金融監督管理總局、證監會職員薪資，幅度可能接近一半。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，知情人士透露，中國當局擬削減中國人民銀行、金融監督管理總局、證監會職員薪資，幅度可能接近一半，此舉是為配合2023年提出的監管改革，使三大金融監管機構薪酬與其他公務員看齊。報導指出，中國三大金融監管機構最快1月收到減薪通知。

根據《路透》報導，自2023年中國重組三家監管機構的定位，證監會、取代原有銀保監的金融監督管理總局，由「事業單位」變為「直屬機構」，部分人士已預期機構內職員薪酬，需要與發改委、財政部的公務員看齊。

知情人士表示，證監會部門負責人年收入為人民幣30萬元至40萬元（約新台幣132萬至176萬元），幾乎是其他國家機構公務員所得的2倍。報導指出，部門主管以下的職員預期將減薪40％，部分董事級別高層職位降幅將達60％。

報導指出，這項大幅減薪措施在中國目前促進消費下進行，這是中國維持2025年穩定成長率的努力的一部分。

然而，監管機構大幅減薪之際，中國正處於一個經濟特別棘手的時期，中國一直在尋求刺激消費以重振放緩的經濟，這與政府最近採取的一些措施形成鮮明對比，包括公務人員加薪。

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