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王星事件嚇壞中國人！赴泰國機票退訂量暴增155％

2025/01/14 18:12

受王星事件影響，中國至泰國機票退訂量大增155%。（資料照，歐新社）受王星事件影響，中國至泰國機票退訂量大增155%。（資料照，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國春節假期即將到來，許多人原本計劃到泰國旅遊，然而，演員王星在泰國被綁架至緬甸詐騙園區事件爆發後，對中國民眾赴泰旅遊造成衝擊，歌手陳奕迅和喜劇演員趙本山都取消2月底在泰國的演出，中媒更報導，上個週末中國至泰國機票退訂量大增155%。

綜合中國媒體報導，泰國東部春武里府旅遊協會會長Thanet Supornsahasrungsi透露，該地區30%至40%中國旅行團已取消當地的酒店預訂，泰國知名海景度假勝地芭達雅就位在春武里府。不過，他表示，跟團遊客僅占到訪春武里府中國遊客總數的20%，其餘均為自由行遊客。

近日在中國的社群平台上，「泰國」成為了熱搜關鍵字，小紅書「泰國還能去嗎」搜尋下有3787萬，其他平台上相關討論也有數百萬瀏覽和回答。

還有社群平台上與「取消泰國機票飯店服務」相關內容，已有69萬多篇，不少中國網友曬出了自己的退票截圖並表達擔憂，順便吐槽不能全額退款，會扣部分費用，還有不少網友教大家如何全額退機票、飯店，泰國旅遊相關話題頻頻登上熱搜，網友在留言區喊話「真的不敢去了」。

泰國警察總署總督察塔猜承諾，將進一步加強防範及打擊跨國犯罪，維護赴泰的旅客安全。塔猜表示，警方計畫合作設立協調中心，重點追查失蹤人員或被騙至泰國鄰國的案件。

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