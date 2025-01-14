專利授權3連霸主是它 台積電超越高通奪第2

台積電專利授權量排名上升至第2位，獲得3989項專利，較2023年的3687項增加8%。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據IFI CLAIMS專利服務公司統計2024年美國專利授權量較前年增長3.8%，達到32萬4043件，三星連續第3年保持第一，台積電升至第2，高通被擠到第3名。

IFI CLAIMS Patent Services是一家數位科學公司，負責編譯和追蹤來自美國專利商標局 （USPTO） 以及全球其他專利頒發機構的數據。 IFI將其世界領先的數據轉化為年度美國成長最快技術50強和專利排名。

請繼續往下閱讀...

除了授權量增加外，美國專利申請量也創下歷史新高，從2023年的41萬8111件增加到2024年的43萬0625件，增長3%，這表明美國整體創新經濟比以往任何時候都更加強勁。

IFI 2024年美國50強排名，台積電躍居第2位，領先高通。蘋果和華為躋身前5名，IBM下滑至第8。IBM先前曾連續29年位居榜首，但該公司採取更具選擇性的專利策略，並於兩年前被三星取代。

三星繼續保持領先地位，其專利數量逐年增長，從2023年的6165件增加到2024年的6377件，增長3%。在去年美國授予的所有專利中，三星佔據近2%。

台積電排名上升至第2位，獲得3989項專利，較2023年的3687項增加8%。去年排名第2的高通因今年的撥款金額下降11%，專利從3854項下降到3422項。

蘋果公司上升3位，今年排名第4。谷歌也上升3位至第10位。同時，備受關注的專利巨頭IBM在2024年又下降4位，但仍保持在前10名之列。

至於所謂的每股七家科技公司，即Alphabet、亞馬遜、蘋果、微軟、Meta、輝達和特斯拉，它們在2024年繼續保持著強勁的股價走勢，但只有前4家擁有足夠的專利進入前50名，而後三者明顯缺席。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法