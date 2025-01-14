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最高10萬元！加速服務業數位轉型 經部培力補助開跑

2025/01/14 17:45

為鼓勵30人以下的服務業培訓員工數位技能，經濟部商業署今（14）日公布培力補助方案。（示意圖，記者廖家寧攝）為鼓勵30人以下的服務業培訓員工數位技能，經濟部商業署今（14）日公布培力補助方案。（示意圖，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕為鼓勵30人以下的服務業培訓員工數位技能，經濟部商業署今（14）日公布培力補助方案，受理日期今起截至今年12月31日，每案均採實報實銷，每家企業最高可得10萬元補助。

商業署說明，補助標的有二項，一是培訓在職員工完成提升服務業數位職能累計12小時以上課程，每一員工培訓課程上限1萬元，另一是購置提升企業數位能力的軟體（含付費使用訂閱制軟體），但前提該軟體是要搭配相關數位職能的課程；上述兩項補助上限合計10萬元，並以補助一次為限，補助金額均採實報實銷。

該方案經費非公務預算，是由勞動部就業安定基金、交通部觀光發展基金及經濟部中小企業發展基金等各項基金支應，今年培力補助的經費應不至於受到財劃法影響，但假設有預算未審議通過、凍結或刪減，致無法撥付時，可減撥、調整或停撥補助款項。

商業署表示，如果補助經費即將用罄，可提前公告截止受理申請補助。

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