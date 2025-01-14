彰化市長擅喊台化捐地迎輝達總部 台化：越俎代庖不可取

位於彰化市中山路旁的台化廠區，佔地寬廣，多年前在彰化市長林世賢與環保團體共同喊出台化遷廠，迫使台化停止汽電共生的業務，如今又喊出轉型成AI智慧廠區，要台化捐廠區土地，讓彰化成為綠能與科技並重的城市。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今抵台拜訪台灣供應鏈夥伴，並將參加週五（17日）輝達台灣分公司尾牙活動，輝達未來總部的落腳點成為焦點。彰化市長林世賢今召開記者會，提出要台化捐地，把台化彰化廠區（占地70公頃）轉型為AI智慧園區的構想，並規劃5到10公頃作為輝達總部用地，台化對此發表聲明，直指林世賢的言論已「越俎代庖」，公司相當不認同。

台化總公司針對彰化市公所發布的「台化彰化廠土地開發使用」新聞稿，發出3點聲明澄清事實。

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一、近日媒體報導某機構人士與美國NVIDIA接觸，建議使用本公司彰化廠土地開發，經查該人士事先並未知會本公司，NVIDIA也未曾有過意思表達，因此本公司「無法評論」。

二、政治人物利用此一訊息，希望藉此表達意見「蹭流量」，本公司無意見，但是新聞稿中陳述，已經傷及本公司股東權益，「越俎代庖」認不可取。

三、本公司配合彰化縣政府推動的「彰化東區擴大都市計劃」，規劃開發，在董事會授權範圍內會用心和縣府洽議促成。

林世賢在記者會中強調，彰化廠區地理位置優越，鄰近高速公路、鐵路與捷運站，加上彰化擁有豐富的離岸風電純綠能電力資源，能滿足高科技產業對低碳營運的需求。他表示，若能將台化廠區轉型為亞洲AI智慧園區，彰化有望成為科技與綠能的發展重鎮。

他進一步指出，中台灣的地理條件與彰化的政策優勢，可提供輝達最具競爭力的投資環境。林世賢說，我們不分黨派、不分職業，竭誠歡迎輝達落腳彰化，為彰化東區打造新興發展特區，推動彰化成為幸福宜居的城市。

彰化市長林世賢（右5）今和多位學者專家、地方士紳，在公所開記者會，喊出要台化捐地作為輝達台灣總部，讓台化廠區轉型為AI智慧園區。（市公所提供）

林世賢還提出園區的規劃構想，包括分配5至10公頃作為輝達總部、30公頃給半導體相關企業（如SMC）、10公頃建設策展中心大巨蛋，及20公頃的綠化森林。他說，若台化願意捐贈土地作為AI智慧園區的基礎，不僅能降低開發成本，還能帶動周邊產業鏈發展，促進地方經濟繁榮，同時提升台化在綠能與科技領域的品牌價值。

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