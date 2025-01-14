晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

彰化市長擅喊台化捐地迎輝達總部 台化：越俎代庖不可取

2025/01/14 18:09

位於彰化市中山路旁的台化廠區，佔地寬廣，多年前在彰化市長林世賢與環保團體共同喊出台化遷廠，迫使台化停止汽電共生的業務，如今又喊出轉型成AI智慧廠區，要台化捐廠區土地，讓彰化成為綠能與科技並重的城市。（記者張聰秋攝）位於彰化市中山路旁的台化廠區，佔地寬廣，多年前在彰化市長林世賢與環保團體共同喊出台化遷廠，迫使台化停止汽電共生的業務，如今又喊出轉型成AI智慧廠區，要台化捐廠區土地，讓彰化成為綠能與科技並重的城市。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今抵台拜訪台灣供應鏈夥伴，並將參加週五（17日）輝達台灣分公司尾牙活動，輝達未來總部的落腳點成為焦點。彰化市長林世賢今召開記者會，提出要台化捐地，把台化彰化廠區（占地70公頃）轉型為AI智慧園區的構想，並規劃5到10公頃作為輝達總部用地，台化對此發表聲明，直指林世賢的言論已「越俎代庖」，公司相當不認同。

台化總公司針對彰化市公所發布的「台化彰化廠土地開發使用」新聞稿，發出3點聲明澄清事實。

一、近日媒體報導某機構人士與美國NVIDIA接觸，建議使用本公司彰化廠土地開發，經查該人士事先並未知會本公司，NVIDIA也未曾有過意思表達，因此本公司「無法評論」。

二、政治人物利用此一訊息，希望藉此表達意見「蹭流量」，本公司無意見，但是新聞稿中陳述，已經傷及本公司股東權益，「越俎代庖」認不可取。

三、本公司配合彰化縣政府推動的「彰化東區擴大都市計劃」，規劃開發，在董事會授權範圍內會用心和縣府洽議促成。

林世賢在記者會中強調，彰化廠區地理位置優越，鄰近高速公路、鐵路與捷運站，加上彰化擁有豐富的離岸風電純綠能電力資源，能滿足高科技產業對低碳營運的需求。他表示，若能將台化廠區轉型為亞洲AI智慧園區，彰化有望成為科技與綠能的發展重鎮。

他進一步指出，中台灣的地理條件與彰化的政策優勢，可提供輝達最具競爭力的投資環境。林世賢說，我們不分黨派、不分職業，竭誠歡迎輝達落腳彰化，為彰化東區打造新興發展特區，推動彰化成為幸福宜居的城市。

彰化市長林世賢（右5）今和多位學者專家、地方士紳，在公所開記者會，喊出要台化捐地作為輝達台灣總部，讓台化廠區轉型為AI智慧園區。（市公所提供）彰化市長林世賢（右5）今和多位學者專家、地方士紳，在公所開記者會，喊出要台化捐地作為輝達台灣總部，讓台化廠區轉型為AI智慧園區。（市公所提供）

林世賢還提出園區的規劃構想，包括分配5至10公頃作為輝達總部、30公頃給半導體相關企業（如SMC）、10公頃建設策展中心大巨蛋，及20公頃的綠化森林。他說，若台化願意捐贈土地作為AI智慧園區的基礎，不僅能降低開發成本，還能帶動周邊產業鏈發展，促進地方經濟繁榮，同時提升台化在綠能與科技領域的品牌價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財