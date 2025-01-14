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仁寶老外總經理旺年會處女秀 曝全產品線展望

2025/01/14 17:40

仁寶總經理Anthony Peter Bonadero（右起），董事長陳瑞聰共同出席集團旺年會。（記者方韋傑攝）仁寶總經理Anthony Peter Bonadero（右起），董事長陳瑞聰共同出席集團旺年會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）總經理Anthony Peter Bonadero今天表示，公司在既有的PC產品線強化AI機種能量，同時擴大非PC領域營收，包含伺服器、車用電子與5G通訊，預計今年伺服器業務當中，AI機種的業績貢獻將從去年的2%提升至15%至20%，仁寶除了與歐洲二、三線雲端服務供應商客戶接洽，也將專注於美國市場，目標打入一線美系客戶的供應體系。

Bonadero今天在集團旺年會前表示，去年對於PC而言是相對平淡的一年，並沒有發生原先預期的企業汰換周期，供應量幾乎停滯。然而，今年將可望看到一些商用需求，由於微軟（Microsoft）將在今年第4季結束支援Windows 10，預計能帶動Chromebook的汰換需求。同時，高通（Qualcomm）架構的AI PC出貨量也將提升。預估2026年可能會有40%至 60%的PC具備AI 功能，除了導入作業系統 ，也包括數以千計的為AI應用程式

Bonadero指出，在非PC領域，儘管消費性電子的市場需求仍然保守，但是伺服器、5G、車用電子將成為仁寶重要的成長支柱。目前的5G 模組與相關設備的業務表現良好，今年的營收貢獻將有2至3倍的增長，車用電子也已打入一級供應體系。伺服器業務方面也取得了顯著的進展，包括打進輝達MGX 平台並繼續深化合作，「我們認為，這也將為仁寶提供機會，未來能以 L10 和 L11 的方式出貨。」

Bonadero說，仁寶深知輝達能為合作夥伴提供的支持，在某種程度上是有限的，且AI伺服器產業還會繼續在未來5 至15年內逐步發展，仁寶現在掌握的商機僅是冰山一角，現在只是「AI無處不在」時代的開端，需要透過短期、中期、長期的視角進行規劃，為多舛的地緣政治、川普2.0時代準備好更加靈活的應對能力。

Bonadero提到，未來若有需要增設伺服器產線，北美會是一個合適的選擇，現在人們普遍對於川普計劃「對墨西哥徵收 25% 關稅」感到困惑，但仁寶已經提前做好準備，已與美國南方各州展開討論，而德州會是首選，主要原因在於當地電力基礎設施相當完備，「我們會繼續評估，但目前尚未做出最終決定。」

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