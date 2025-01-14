股匯雙彈！台幣勁揚1.48角 重新站回32字頭

新台幣勁揚1.48角，重新站回32字頭。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台北股匯經過昨日暴跌後，今日同步反彈，其中，台股大漲逾300點作收；新台幣兌美元匯率則勁揚1.48角，收復昨日大半失土，並且重返32字頭，收在32.971元，成交量14.47億美元。

台股今天大漲309.19點，收在22797.52點，三大法人合計賣超111.97億元。其中，外資賣超129.95億元。

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儘管外資在台股持續賣超，不過在新台幣匯市匯出力道明顯較前一日放緩，匯銀主管表示，除了反應美元指數今日在亞洲盤出現回落之外，出口商年關前的拋匯需求也陸續出籠，使台幣午後升勢擴大，並於尾盤一舉突破33元整數關卡，重新站回32元價位。

匯銀主管認為，以過往經驗來看，通常在整數價位，會需要較多時間整理，尤其川普就任已進入到數，加上農曆新年期間，聯準會將召開今年第一次利率會議，市場變數多，也讓金融市場步步為營，研判新台幣匯價短線在32.9元在33.1元間來回整理機會較大。

觀察其他亞幣，根據央行統計，美元指數今日下跌0.31%、韓元強升0.55%、台幣勁揚0.45％、新幣大漲0.26%、人民幣同樣微升0.01%，僅日圓小跌0.03%。

上週五美國發布就業報告顯示美國經濟強勁，也強化市場對於聯準會暫停降息預期，本週美國將公佈去年12月的生產者物價指數（PPI）與消費者物價指數（CPI）兩大通膨數據，是否如市場預期，將是各界關注重點。

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