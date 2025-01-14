輝達市值蒸發2.1兆元 甲骨文加入砲轟晶片新禁令

美國政府週一（13日）宣布計劃對美國製造的人工智慧（AI）晶片製定新法規，導致輝達市值蒸發640億美元（台幣2.1兆元）。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府週一（13日）宣布計劃對美國製造的人工智慧（AI）晶片製定新法規，對美國公司可以向大多數國家出售的晶片的運算能力設定限制，導致輝達市值蒸發令人瞠目結舌的640億美元（台幣2.1兆元）。此外，除了輝達高層批評拜登政策外，科技軟體業甲骨文（Oracle Corporation）也加入砲轟行列。

新規則旨在限制人工智慧晶片（例如輝達的GPU）流向被視為對手的國家，包括中國、北韓和俄羅斯。主要內容包括，向18個主要盟友和合作夥伴的銷售將不受限制；其他國家在2025年至2027年間將限制購買最多50000個AI GPU。

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這些限制無需特殊許可即可出口到大多數國家的GPU數量，但1700個以下晶片的較小訂單可以豁免。英國和台灣等美國盟友並沒有受到任何限制，但瑞士和以色列等中立國家則受到新的限制。

甲骨文公司表示，新規可能成為美國科技業史上最具破壞性的政策之一，直接削減美國企業全球晶片市場佔額80%。甲骨文稱，對被受限國家實施控制毫無意義，可能會促使全球市場尋求替代方案，從而損害美國的利益。

輝達昨日批評美國新規則，稱拜登政府作法倉促，且不利於企業競爭。儘管股價受到打擊，分析師仍保持謹慎樂觀態度，指出輝達資料中心晶片銷售面臨潛在風險。輝達盤後，股價下跌2%，市估約為3.26兆美元。

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