彭博：台幣正取代人民幣 成為套利交易最佳工具

由於較低的利率和貨幣波動風險，台幣快要取代人民幣成為亞洲最佳套利交易所使用的工具。（記者陳梅英攝）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，由於較低的利率和貨幣波動風險，新台幣快要取代人民幣成為亞洲最佳套利交易（carry-trade）所使用的工具。

根據衡量風險調整後相對報酬率的夏普值，借用新台幣投資於高收益替代品的策略，過去1個月中在亞洲貨幣中產生了第2高的報酬率，僅次於人民幣。

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分析師表示，新台幣可能很快就會取代人民幣，成為亞洲地區最受歡迎的套利交易工具，理由是北京當局支持人民幣的努力，可能會導致借貸成本大幅波動。相較之下，台灣央行可以採取更寬鬆的政策，因為心台幣的任何疲軟最終都會有利於其出口導向的經濟，並可以吸引人工智慧主導的資本流入台灣股市。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence） 首席亞洲外匯和利率策略師趙志軒表示：「與離岸人民幣一樣，新台幣一直是亞洲最好的融資貨幣之一，但由於最近人民幣的干預風險帶來了更大的軋空機會，新台幣變得更具吸引力。」

趙志軒指出，在亞洲其他地區，日圓正面臨升息週期，至於其他潛在融資貨幣，要麼做空成本更高，要麼波動性更高。

隨著中國人民銀行在川普第二任總統任內預期上調關稅之前加強捍衛其貨幣，人民幣作為套利交易融資來源的吸引力正在減弱。中國人行採取設定強勢參考匯率、抽離流動性和口頭警告等措施，使得離岸人民幣在過去1個月成為波動幅度第3大的亞洲貨幣。

與此同時，新台幣對美元匯率在本週首次跌破33元兌換1美元的心理關卡，為近9年來首見後，新台幣作為套利交易融資來源開始變得更具吸引力。

匯豐銀行亞洲外匯研究部門主管周淑芬表示，隨著川普重返白宮，貿易情況更加嚴峻，美國聯準會（Fed）也不再那麼鴿派，新台幣將與該地區其他貨幣一起進一步下跌。

周淑芬說：「儘管如此，由於基本面強勁，台灣經濟相對來說能夠很好地度過近期的匯率波動，央行採取激進貨幣干預措施的風險較低。」

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