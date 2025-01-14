仁寶3年AI轉型 董事長陳瑞聰：不會缺席今年GTC

仁寶總經理Anthony Peter Bonadero（右起），董事長陳瑞聰共同展示旗下AI伺服器。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）今日在台北南港展覽館舉辦旺年會，董事長陳瑞聰表示，集團於2024年的轉型工作開始浮現綜效，儘管營收些微下滑，但已脫離以往「毛三到四」的局面，將持續透過3年轉骨工作為下一個40年營運奠定良好根基，將AI導入內部營運管理、產品與應用延伸，今年的輝達（NVIDIA）GTC大會，「我們絕對不會缺席」。

陳瑞聰說，2024年是充滿變化與動盪的1年，從俄烏戰爭的持續、中東戰爭的加劇，加上去年底南韓政治局勢的變動，以及中國經濟仍舊下滑得很厲害，當地房地產崩跌，各省地方政府的財政都發生問題，造成內需市場萎縮、經濟不振，這樣的情況下，全球經濟走勢同步受到影響，現在每個國家都對於未來經濟成長抱持不確定性，又逢美國總統當選人川普即將上任，「在他的關稅大刀之下，對全其經濟又會造成更大的震盪。」

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陳瑞聰指出，仁寶持續評估應對措施，自去年股東會後啟動為期3年的轉型變革，擴大越南消費性電子、波蘭與美國印第安那車用、印度手機產能，同時保持墨西哥、巴西等地廠區的營運績效，將地緣政治與關稅壁壘帶來的風險降至最低，同時將產品線帶往高附加價值路線，淡化代工（OEM）、電子製造服務（EMS）業務。

仁寶去年PC、非PC比重約75：25，毛利率向上成長突破5%，前3季淨利成長38%，在短期之內逐漸浮現轉型綜效。

陳瑞聰說，仁寶將全面擁抱AI，運用AI技術提升研發團隊的設計效率與精準度，幫助工廠的自動化產線提升良率、改善品質，並且強化供應鏈資料的傳輸，並全方位向AI產品加速邁進，除了正在發展的AI伺服器，也在AI PC平台攜手晶片商夥伴保持領先的市場佔有率，同時瞄準AI網通商機，也開發AI手機。後續還會把AI導入轉投資企業，包括智慧醫療、長照等領域。

陳瑞聰強調，仁寶雖然過去40年在PC、智慧裝置有不錯的基礎，但向來缺乏第3隻腳，現在已於AI伺服器、車用電子與5G網通領域多箭齊發，為營運動能增添柴火，「仁寶的成長還是非常可以期待」，期待在這些產品助力之下，讓仁寶可以一展雄風。

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