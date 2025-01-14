三星計劃在美生產2奈米晶片 2026年力拚台積電

三星正在美國德州泰勒市建造一座先進的半導體晶片工廠，預計2026年開始量產2奈米晶片，與台積電競爭。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒周二（14日）報導三星正在美國德州泰勒市建造一座先進的半導體晶片工廠，預計2026年開始量產2nm（奈米）晶片，與台積電競爭。

Sammobile報導指出，三星在德州工廠花費數十億美元，最近還獲得美國政府47.4億美元的獎勵，可能在美生產2奈米晶片。

請繼續往下閱讀...

一份新報告稱，三星代工廠將於2026年開始在泰勒工廠生產先進半導體晶片。公司將於2026年初引進所有所需設備，並於年底前開始生產。

相較之下，三星最大的競爭對手台積電已經開始在亞利桑那第一座工廠生產4奈米晶片。據報導，台積電將準備在今年底生產2奈米（在台灣工廠）和3奈米晶片；至於美國第二座晶圓廠將採用2奈米或3奈米製程技術，預計2028年正式投產。

三星代工廠計劃在2奈米和3奈米晶片上使用「環繞式閘極」（Gate All around，GAA） 技術，而台積電將在3奈米製程上使用極紫外光曝光機EUV技術，在2奈米製程上使用GAA技術。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法