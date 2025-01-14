ETF「4棄嬰」清倉中！00918這檔倒貨5315張最慘 股價逼近熊市

ETF「4棄嬰」清倉中！00918棄子寶成倒貨5315張最慘，股價跌勢逼近熊市（擷取自官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週二（14日）大漲309點，逼近22800點，雖然投信站在買方，買超47.96億元，不過，00918、00936與00921三檔ETF「4棄嬰」持續遭到投信殺出，其中又以00918刪除股寶成最慘，遭倒貨5315張，而股價在投信連21砍下，股價從42.95元，一路下跌到今終場收35元，累計跌幅達18.48%，逼近熊市。

寶成今股價開高，以35.35元開出，一度回到35.55元，不過，受到投信砍出衝擊，股價拉回，盤中一度跌破35元，觸及34.9元，終場跌0.57%，收35元，成交量1.34萬張。

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投信賣超前10大中，除了寶成是ETF的棄嬰外，另00936刪除股遠百與台灣高鐵，及00921棄子冠軍也全上榜。

至於賣超前10大個股，依序為寶成（9904）5315張、遠百（2903）2754張、統一證（2855）2582張、奇鋐（3017）1793張、中租-KY（5871）1615張、台灣高鐵（2633）1245張、中鼎（9933）931張、鴻海（2317）852張、鈺齊-KY（9802）800張、冠軍（1806）700張。

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