節電回饋不手軟 台電去年發14億元助民生用電省17億度

台電14日舉辦年度節電成果發表會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電今天（14）日舉辦年度節電成果發表會，並公布2024民生用戶總節電量達17億度，等同省下近42萬戶家戶整年用電量，並減少約84萬公噸碳排放；台電自2013年舉辦全民節電活動，至今已累積節電突破300億度電。

台電14日上午舉行2024年節電成果發表活動，現場由台電總經理王耀庭、台電副總經理陳銘樹等人一起見證年度節電成果。王耀庭致詞指出，2050淨零碳排是國家重要目標，而節電就是最好的能源。經濟部也對用電大戶、國營事業要求新節電目標，台電也有診斷團服務客戶，要讓上中下游都一起節電。

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台電近年持續以創新多元方式推廣節電，2024年節電活動以「節電Infinity 幸福不設限」為主軸宣導推廣，包含在宜蘭童玩節開設快閃咖啡廳、融入澎湖追風音樂燈光節打造海邊chill夜店風展區、結合馬拉松賽事讓民眾邊跑邊玩節電關卡，以及超過百場次校園節電宣導推廣活動等，累計觸及達4200萬人次。

台電副總經理陳銘樹會後受訪表示，節電在疫情期間因為民眾多在家中，省電成效較差，2022、2023年節電就約18億度，但隨著高科技、半導體擴廠需求增加，加上載具電氣化等，都推升去年用電成長約2%。去年民生用電節省約17億度，也是非常努力的成果。

台電統計，去年節電戶數共1259 萬戶次，平均每戶節電135 度，累計節電量為17億度，提供約13.99 億元的節電回饋獎勵。

另外，台電也結合時間電價、需量反應、節電服務團等需求面管理措施引導企業等大用戶節電，其中需量反應措施更結合智慧電表應用，在去年7月至11月試辦住商自動需量反應，共約2300戶、逾4300台智慧空調家電等設備參與，累計節省1.5萬度電。

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