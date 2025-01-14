期交所連5年交易量破3億 2025年拚破4億大關

期交所今日舉辦歲末餐會。圖為董事長吳自心。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕期交所董事長吳自心今日表示，期貨市場已經連續5年達到3億口以上，去（2024）年交易量達3億9547萬、年增22%，日均量則為163萬4180口，均創新高；今年則拚力守在3億口以上，不過因微台在去年7月才正式上路，期貨市場5大商品今年將維持成長，全年成績有望達4億口以上。

期交所今日舉辦歲末餐會。去年除交易量、日均量創新高外，台灣期貨市場4大主力產品的日均量排序為臺指選擇權79.9萬口、小型臺指期貨31.4萬口、股票期貨28.2萬口，而臺股期貨則為16.1萬口。

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另外，夜盤交易量同樣創新高，日均量達54萬餘口，貢獻全市場日均量33%。另法人參與比例達52.73%，較前年成長0.84%。

吳自心指出，去年期交所、期貨市場成績斐然，尤其去年7月推出微台後已成為期貨市場第5大商品、日均量約14萬口，且自然人占比約6成，顯示市場接受度高，今年整體市場會有更好成績，期交所也會持續提供新興多元商品，現已在研議週五到期交割的選擇權。

展望今年，各界憂心美國準總統川普將成全球市場重大不確定因素。吳自心說，今年市場預期波動度較大，不尤其川普當選到上任前投資者比較憂心，不過至今已經逐漸適應，衝擊應不會如預料中強，新的一年仍能期待「金蛇開運」。

針對期交所去年獲利表現，吳自心則說，去年稅後淨利為42億元，每股稅後盈餘（EPS）6.84元，因去年成交量年增達到20%，期交所獲利表現也相應成長；按照過往慣例，期交所每年都配息約6成。

去年下半年金管會研議打造亞洲資產管理中心，期交所也積極參與，參考業者意見，持續研議推出多元化商品；並進一步了解業者利用期交所商品發行新台幣結構型商品的意願，適時鼓勵業者運用發行新台幣結構型商品。

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