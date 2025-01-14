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康和證券看好美帥化學 簽約啟動上市櫃輔導計畫

2025/01/14 16:05

康和證券攜手美帥化學，簽約啟動上市櫃輔導計畫，由康和證券董事長鄭大宇（左）與美帥化學董事長沈詠盛（右）雙方代表共同簽約。（康和證券提供）康和證券攜手美帥化學，簽約啟動上市櫃輔導計畫，由康和證券董事長鄭大宇（左）與美帥化學董事長沈詠盛（右）雙方代表共同簽約。（康和證券提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕隨著消費能力不斷提升，「顏值經濟」來襲，化妝品行業快速成長，2026年全球化妝品市場規模有望達到7297億美元，康和證券看好美帥化學穩居時尚藝術製造化妝品市場領導地位，為國內第一家榮獲國家磐石獎的化粧品設計加工製造商，昨日康和證券與美帥化學舉行股票上市櫃輔導合約簽約儀式，台灣上市櫃市場有望再添新兵。

康和證券董事長鄭大宇表示，很高興與美帥化學簽約啟動上市櫃輔導計畫，快時尚與美健康是很好的切入點，未來國內上市櫃市場有望再添新的生力軍。

美帥化學董事長沈詠盛指出，啟動股票上市櫃計畫能讓公司體質更加強健，提升企業國際知名度及財務透明度，朝下一個階段成長目標邁進，希望將台灣的美妝實力推向世界舞台，讓全世界都認識台灣的美。

美帥化學表示，公司於1977年在台灣成立，秉持創辦人沈木泉先生「堅持品質、不斷創新」的理念，從配方開發、品質控制、製造流程暨安全性到包裝設計不斷提升創新，以世界最先進的標準自我要求，造就美帥在化妝品設計加工製造（ODM）領域眾多「第一」的紀錄，並於2023年創立臺灣美研院美妝博物館，透過美帥領先世界的獨家藝術化工藝與客製化體驗，希望藉由這個感性且知性的平台，創造更美，更健康的未來。

美帥化學擁有多項第一之榮耀，像是台灣第一家榮獲國家磐石獎的化妝品ODM製造商、台灣第一批以五項化妝品劑型，通過衛福部GMP符合性檢查的化妝品製造商、台灣第一家堅持以ODM為主的化妝品製造商、台灣第一家擁有由SGS輔導成立自主檢驗室的化妝品ODM製造商、台灣第一家大規模外銷彩妝品到美國的ODM製造商、台灣第一批榮列在美國食品藥物管理局（FDA）綠色名單的製造商、台灣第一家以4D造型粉為法國、美國及日本知名集團的專櫃品牌量身訂製年度專案限量品與 台灣第一家為國際知名香水品牌ODM香水膏的製造商等多項榮耀。

美帥化學表示，未來持續深耕為國內外品牌設計加工（ODM）製造外，同時會以臺灣美研院平台推展各私有品牌及做為美及健康的平台。美帥化學深耕化妝品產業近五十年，台灣人普遍崇尚歐美化妝品品牌，希望透過臺灣美研院，讓消費者認識本土化妝品製造業在品質上已達世界第一流，並進一步提升對本土品牌的支持。同時，也希望藉由嶄新美的議題規劃，結合產學合作，推動關懷女性身心與自我健康保健的議題，透過工作、生活與衛教推廣公益事業的結合，打造新的美麗健康產業，創造更多就業機會，並引導企業品牌提升社會責任意識，為社會帶來更美好、健康的未來。

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