禁令倒數逼近 「TikTok難民」大舉湧向小紅書

美國的TikTok用戶正大舉湧向中國應用程式小紅書。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕TikTok美國業務被要求須在1月19日前脫離字節跳動，否則將在美國的各平台下架。美國的TikTok用戶正大舉湧向中國應用程式小紅書（RedNote），英國BBC等外媒報導，自稱「TikTok難民」的用戶使得小紅書成為週一蘋果美國應用商店下載次數最多的應用程式。

小紅書是TikTok的競爭對手，深受中國、台灣和其他中文使用的年輕人歡迎。它每月約有3億用戶，看起來像是TikTok和Instagram的結合體。小紅書允許用戶（主要是年輕的都市女性）交流，包括從約會到時尚的生活方式技巧。

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最高法院法官將對一項法律做出裁決，該法律規定TikTok 必須在1月19日之前出售其美國業務，否則將在該國面臨禁令。TikTok和字節跳動向美國最高法院提出上訴，要求暫緩執行禁令，聽證會在日前舉行，美國最高法院將在幾天內做出裁決。

TikTok一再表示不會出售其美國業務，其律師警告稱，禁令將違反對該平台1.7億美國用戶的言論自由保護。

同時，小紅書也張開雙臂歡迎新用戶，有6萬3000個關於「TikTok難民」主題的貼文，新用戶在這些貼文中學習如何導航該應用程式，以及如何使用基本的中文短語。但與TikTok一樣，小紅書也有針對批評中國政府的審查的報導。

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