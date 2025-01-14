去年個人房地合一稅收達684.4億元 創新高

去年新北市房市交易量大，稅收金額罕見超車七連霸的台中市，躍居六都稅收王。 （記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年全國個人房地合一稅收金額高達684.4億元，創2016年該稅制上路以來年度最高，年增幅高達63.2%。房產業者指出，賣房有獲利才會被課徵到房地合一稅，顯示去年賣屋屋主不單只是獲利而已，更是大賺錢，才會反應在該稅收上。

進一步觀察去年六都該稅收貢獻金額，以新北市最多，去年稅收金額高達131.4億元、年增幅達89.3%，第二名為台中市、稅收127.7億元，第三名則是高雄市、約97.5億元，而第四至六名，依序為桃園市的86.4億元、台北市的76.8億，以及台南市的39.8億元，六都合計貢獻559.6億元，占全國該稅收比重約81.7%。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收大漲反應屋主在賣房時，房價明顯上漲，因此，出現高額獲利，尤其去年新北市房市交易量大，稅收金額罕見超車七連霸的台中市，躍居六都稅收王。

新北超車台中市 成去年房地合一稅收王

此外，曾敬德指出，因為房地合一稅收實在太多，國稅局也會仔細檢視民眾節稅方式是否符合規定。

進一步觀察去年全國各月份房地合一稅收金額變化，7月金額高達73億元為高峰，8月仍維持71.5億元，不過，隨著房市買氣轉冷，單月稅收金額也逐步減少，11月一度僅剩52億元，12月才又回升至66.3億元。

相較2023年稅收金額，除台南市年增幅13.3%外，其它五都稅收金額年增幅均為5成起跳，新北市、高雄市的年增幅更逾8成。

最後，曾敬德表示，由於屋主賣房獲利金額太驚人，部分屋主會想盡辦法適用自住優惠稅率10%以及免稅額400萬元，不過，要符合相關規定至少要設籍以及住滿6年，目前看來比率並不高。

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