解決住房危機 西班牙擬對非歐盟居民買房「課稅100％」

西班牙首相桑傑士表示，計畫向非歐盟居民買房徵稅100％。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕由於西班牙房價飆升至遠超過許多民眾承受能力，西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）13日宣布一項計畫，擬對歐盟以外國家居民購買房地產徵收高達100％的稅。

英國《衛報》指出，桑傑士指房價上升是全球性的挑戰，包括歐洲各地房價在過去10年上漲48％，遠超過家庭收入的成長幅度。他直言，西方國家面臨決定性的挑戰，社會不能變成只有2種階級：富裕的地（屋）主和貧窮的租戶。

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桑傑士坦言徵稅100％在西班牙歷史上前所未有，但強調光是在2023年，非歐盟居民就在西班牙買下約2萬7000套房屋和公寓，而且這些人買房不是為了居住，也不是為了家人有地方住，僅僅是為了賺投機財。在房源稀缺的情況下，西班牙顯然不能允許這種情形發生。

他並未說明該徵稅計畫將如何運作，或何時將最終定案並送交國會審議。一位分析師向《金融時報》表示，鑑於西班牙政府在通過立法上向來困難重重，此次喊出徵稅100％的目的，可能是為了製造「不確定性和雜音」，進而讓外國房地產投資客打退堂鼓。

不過，桑傑士也提出其他住房相關措施，包括擴大社宅供應；向翻新並以合理價格出租空房的屋主提供減免措施；以及打擊週期性出租行為等。在西班牙，僅2.5％的住房用於社宅，比例遠遠落後法國和荷蘭等國。

西班牙政府特別將矛頭對準旅遊公寓，是因為長期以來人們一直指責旅遊公寓排擠到租賃供應，導致當地居民被「擠出」租賃市場。桑傑士說明，將強化這類租金收入的監管，這些屋主繳納的稅金也會增加，「那些擁有3、4、5套短期出租公寓的人繳稅比飯店少，這是不公平的」。

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