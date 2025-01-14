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經濟衰退捲土重來？專家揭示4個危險指標

2025/01/14 14:51

專家警告，失業率增長、川普的創傷、市場苦難與Cursed Curve（詛咒曲線）4個危險信號，正在發生變化，恐導致經濟衰退。（彭博資料照）專家警告，失業率增長、川普的創傷、市場苦難與Cursed Curve（詛咒曲線）4個危險信號，正在發生變化，恐導致經濟衰退。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕去年這個時候，美國經濟衰退的可能性是熱門話題，但進入2025年，這個問題幾乎完全消失了，不過，專家警告，失業率增長、川普的創傷、市場苦難與Cursed Curve（詛咒曲線）4個危險信號，正在發生變化，恐導致經濟衰退。

外媒報導，經濟衰退的討論已經消失了，因為幾乎沒有即將崩潰的跡象，在過去9個季度中，有8個GDP增長超過2%。然而經驗豐富的投資者可能會將壓倒性的共識視為一個危險信號，如果最壞的情況真的發生，這意味著市場可能會因不可預見的風險而更加劇烈波動。

Stray Reflections創始人賈瓦德·米安（Jawad Mian）表示，如果經濟前景確實發生變化，市場需要關注導致經濟衰退的4個危險信號。

失業率增長

米安指出，經濟衰退的教科書式的第1個跡象是失業率的增加，這會導致消費者支出疲軟，從而損害公司利潤，進而導致更多的失業。

雖然目前的失業率仍處歷史低位，但失業率一直在緩慢上升，且粘性通膨可能意味著實際收入很快就會再次受到擠壓，如果股票和房地產價格停止急劇上漲，也可能產生負面的財富效應，這將損害消費者信心。

在多年的強勁就業增長之後，勞動力市場可能會自行走弱，尤其是在移民人數下降的情況下。

川普的創傷

當選總統川普，他發誓要減少移民、削減政府支出、減稅並對進口商品徵收關稅，米安指出，現在最大的風險是無法想像缺點，我們已經到了經濟的瓶頸。然而，其他經濟學家試圖用數字來說明川普提案的淨效應影響，總部位於倫敦的智庫國家經濟和社會研究所（Niesr）估計，驅逐移民和提高關稅將使第1年的國內生產總值增長下降1.25%。此外，它還將在未來幾年導致通膨，特別是如果川普能夠增加總統對聯準會的影響力。

尼斯爾經濟學家保羅·莫蒂默-李（Paul Mortimer-Lee）表，這些負面影響損害了消費、投資和出口，即使在中期，也足以抵消放鬆監管等供給側政策帶來的好處，他進一步指出，如果川普也從根本上削減政府支出，那麼通常應對經濟衰退的緩衝措施將受到破壞，“經濟可能會進入衰退”。

市場苦難

對於投資者來說，要記住的1件關鍵事情是，經濟和股票市場不是一回事，雖然它們確實相互依賴，但即使沒有強勁的經濟增長，股市也可以表現良好。同樣的情況是，經濟可以在股票繼續表現不佳的情況下保持增長。

高盛認為經濟衰退的可能性很小，預測通膨後平均回報率為3%，或更低；德意志銀行預測美國在不久的將來，將進入衰退是板上釘釘的。

Cursed Curve（詛咒曲線）

殖利率曲線一直是一個重要的指標，無論是兩個季度的衰退，還是年衰退，或者只是持續的經濟衰退，市場最喜歡的衰退預兆之一，是2年期國債殖利率高於10年期國債殖利率。從2022年年中到去年9月，它發生了逆轉。但從那時起，長期利率大幅走高。

在FactSet對85所機構的調查中，沒有一所大學預測2025年會出現經濟衰退。高盛降低了經濟衰退的幾率，它現在認為經濟衰退的可能性約為15%。聯準會將明年國內生產總值（GDP）增長預測上調至2.1%。

最重要的是，也許比過去兩年市場不斷壯大時更重要，保持頭腦清醒總是很重要的。羅森伯格研究公司（Rosenberg Research）創始人大衛·羅森伯格（David Rosenberg）說，我們正處於這個奇怪的背景下，投資者認為沒有衰退風險，沒有盈利令人失望的風險，風險的概念已經完全被扭曲了，在這個投資世界裡，傳統上的風險和無風險之間不再有區別。

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