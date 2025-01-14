航空業天花板！台虎年終獎金12.8個月 調薪4％

台虎董事長陳漢銘。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣虎航今（14）日上午召開董事會，經初步結算2024年營運結果後，會中拍板通過年終獎金與調薪案，每位員工平均可領12.8個月年終獎金，創下航空業發放最高年終獎金的紀錄。另外，台虎去年11月已率先發放平均3個月基本薪水再加上定額2萬元作為年中獎金。

另外，為鼓勵全體員工再創營收佳績，今（2025）年調薪政策更比照去（2024）年，維持每位員工薪資平均調幅達4%加固定額3000元，亦創下同業調薪幅度之冠（空勤人員及時薪人員則另依規定辦理）。

請繼續往下閱讀...

台灣虎航今年將邁入開航第11週年，航點布局日本、韓國、澳門、泰國及越南等主要城市地區，而自去年底改列上市掛牌以來，台灣虎航股價表現不俗，一路皆以航空股王之姿帶領航空股看漲。

台灣虎航的年終獎金係依據員工之年度績效進行發放，今年的年終中位數為平均12.8個月，最高可上看平均17.4個月，發放水準優於去年的平均10.8個月；等於員工去年工作1個月就可領2個月的基本薪，改寫航空業發放紀錄。若再計算近2年發放的獎金，每位員工已抱回平均近23.6個月的基本薪。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法