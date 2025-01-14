台電：尚未收到輝達用電計畫 盼支持電力建設

台電舉行2024年節電成果記者會。右2為台電副總陳銘樹、右3台電總經理王耀庭。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕輝達海外總部選址傳出相中台電南港CR-1都更用地，經濟部長郭智輝日前已先否認，台電今也說，「輝達到目前沒有來跟台電接觸過」，並強調，只要接到輝達的用電計畫，一定滿足大家用電，也請外界支持電力建設。

台電今天（14日）舉辦2024年節電成果記者會，傳出輝達與台電接觸，台電副總陳銘樹表示，尚未接到輝達的用電計劃，到目前為止也沒有跟台電接觸，但台電一定滿足外界用電，仍請外界要支持電力建設 。

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陳銘樹補充，台電統計去年民生用電節省17億度電，而台灣是一個科技島，現在很多用電成長是來自高科技、半導體高科技新的廠房，去年的用電就增加將近2%。

而北部地區電源穩定也攸關外商投資意願，台電協和電廠更新擴建與第四接收站週五將再進行環評初審。

陳銘樹強調，協和早期是燒重油電廠，台電希望讓基隆人有個更好的空氣，可以改燒天然氣，這是個很好的事情，盼環評委員、外界能夠支持以氣換油，台電也尊重各界想法。

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