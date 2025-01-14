台肥赴中投資慘賠3億，前董座鍾榮吉違證交法判刑5年（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕台灣肥料公司於2013年轉投資赴中國設廠，替轉投資公司擔保貸款，最終卻以損失1001餘萬美元（約新台幣3億964萬餘元），台北地檢署認定是經營階層決策造成公司重大損害，依違反證券交易法之損害公司資產罪，起訴時任台肥董事長的前立法院副院長鍾榮吉等3人；台北地院今判鍾榮吉5年有期徒刑。

2名共犯，時任台肥副總經理周偉馨，依同罪判處4年徒刑；時任投資處長劉奕鐘判刑1年9月，但獲緩刑5年。全案可上訴。

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2013年台肥與晉群公司一同成立「旭昌化學公司」，預計在中國昆山設立電子級化學品廠，但握有51%股權的台肥，卻無法掌握旭昌經營權，旭昌後來虧損賠掉15億股本（5000萬美元），還得在台肥擔保下，出面向銀行申貸1000萬美元。

檢方查出，鍾榮吉等3人明知台肥及其子公司，不得違反及逾越台肥章程規定的「資金貸與及背書保證作業程序」等內容，不得就其他股東應負擔的保證部分，負連帶保證責任，卻仍堅持提出依照股東持股比例背書保證等建議，投資處做出「原則上依照股東持股比例背書保證」等會議結論，並將審議紀錄上呈鍾榮吉簽核後，提案至董事會決議。

檢方認為，依據資金貸與及背書保證作業程序規定，董事長僅能就背書保證限額5%內先行決行，並報董事會追認，以及應符合合資協議書中關於股東依持股比例負擔經營風險等規定。

北檢認為鍾榮吉等3人明知上述規定，卻涉嫌於2011年12月27日的董事會上提議，針對旭昌開曼公司向銀行融資1000萬美元案，提議採台肥與晉群連帶保證的方式，並聲稱符合相關規範，導致董事會成員誤信適法，而以「若銀行不同意按出資比例背書保證時，董事會授權董事長鍾榮吉可改用連帶保證方式，完成後再提董事會說明備查」通過該議案，以致台肥遭受3億餘元重大損害，起訴3人。

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