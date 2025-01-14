中小微企業多元振興 卓揆：今年起實地作戰、不紙上談兵

行政院長卓榮泰今出席「中小微企業多元振興發展計畫」啟動儀式。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院長卓榮泰今出席「中小微企業多元振興發展計畫」啟動儀式，他表示，中小企業好，台灣經濟才會好，去年520起耗費7個月擬定相關戰策戰略計劃，「今年度已經不是紙上談兵的階段」，要開始實地作戰，團隊要加足馬力、全力出發。

中小微企業多元振興方案涵蓋淨零轉型、數位轉型及打通國際國內通路等三大策略，以及普惠金融、優惠租稅及提高信保等三大配套，並提供單一服務窗口。

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卓榮泰指出，專線是0800-056476，「一通電話可以找到你所需要解決問題的那一方，一通電話可以讓你的企業得到政府中小微多元振興策略對這個產業最直接、深入的協助」。

卓榮泰強調，除關注全國高科技產業外，無論如何絕對不能遺漏中小微與傳統產業，這也是總統賴清德念茲在茲的治國理念。中小微企業多元振興方案是為了支撐起台灣整體高科技產業的發展，如果中小微企業組成的垂直供應鏈出現了偏差或失衡，高科技產業如同架在泥沙上般不穩定。

卓榮泰續指，除傳統中小企業外，台灣還有更多新興的小商家及隱形冠軍，政府實地走訪全國各地，觀察這些公司門面稱不上富麗堂皇，但進入後卻是深邃不可知，其工廠所生產的任何一個零組件，都是國際重要的關鍵基礎，政府非常引以為傲，現在更多年輕人以創意開創電商領域，政府更要在新創產業與大家結合。

卓榮泰也期許，上述政府工作項目無非是希望產業好、員工好，員工好才能圓滿工作，帶動工作效率，今年軍公教加薪，也期待各位產業界老闆給自己的員工一個新年新期待，今年集體合力將台灣薪資提升，政府加強薪資的透明率，也部署「雙照顧、雙就業」措施。

卓榮泰表示，去年12月31日起至今年1月24日止，行政院內部就經濟發展委員會的決議內容密集檢視進度。

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