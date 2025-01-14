美國「全面制裁」俄羅斯石油 ! 彭博 : 亞洲2最大買家陷混亂

外媒指出，西方國家對俄羅斯石油貿易的制裁中，又以美國實施的制裁影響力最大。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕拜登政府宣布將全面制裁俄羅斯原油出口。《彭博》指出，這項新制裁將導致國際油市供應短缺，中國和印度原油買家也將陷入混亂，未來恐將從中東、非洲及美洲進口原油，進而增加運油成本。

據報導，美國財政部針對Gazprom Neft和蘇爾古特油氣及160多艘運輸俄油船隻實施制裁，另外還有數十家石油貿易商、油田服務提供商、保險公司，還有俄羅斯能源部官員等，主要目的就是要打擊莫斯科石油生產和分銷鏈的各個環節。

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數據分析公司Kpler指出，此波被制裁的油輪，2024年約運送逾5.3億桶俄羅斯原油（佔該國海運出口量5分之2），其中的3億桶是運往中國，佔中國海運進口俄羅斯石油約61%。

自俄烏戰爭以來，中國與印度已成為俄羅斯原油主要買家，預期兩國受到的影響最大，可能迫使中國與印度買家減購俄羅斯石油，轉而購買來自中東、非洲及美洲的原油，從而增加國際油價和運油成本。

貿易商指出，位於中國山東的獨立煉油廠可能是購買俄羅斯原油最活絡的買家之一，而自上週以來，山東省港口一直對受制裁船隻保持高度戒備，而山東煉油廠買家正在打探，現今還能否接收已在運送途中的俄羅斯原油。

而印度約有3分之1的石油依賴俄羅斯，該地煉油商正與法律團隊研討購買文件，準備解釋購買俄羅斯原油的後果。印度煉油廠官員表示，他們正在為進口的重大中斷做好準備，他們預計，中斷可能會持續3到6個月。

隨著油價上漲和運輸成本變得更加昂貴，被稱為「茶壺」的中國獨立煉油廠可能會蒙受損失。貿易商表示，航運業者和茶壺精煉商已開始考慮創意的方法來規避制裁。目前這些業者正考慮，是否要將受制裁的油輪上的俄羅斯原油轉移到較小的私人碼頭，或者以運油車運送進入中國。

過去幾年，在黑暗艦隊油輪、當地金融家以及港口和倉儲運營商組成的生態系統的幫助下，購買俄羅斯、伊朗的石油買家都享有大幅折扣，而這些暗黑貿易主要是以人民幣計價交易。

花旗集團表示，如果初步對最新制裁措施可能影響性的評估成立，那麼在俄羅斯所謂油輪「影子艦隊」中多達30%油輪可能受到影響，預計每日約80萬桶的原油供應恐受影響。

據報導，美國擴大制裁俄羅斯石油業，刺激國際油價走高，國際報價基準的倫敦布蘭特油價每桶升破81美元，來到2024年10月8日以來新高點。

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