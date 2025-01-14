晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

俄羅斯糟了！美重拳制裁 國際油價狂飆至5個月新高

2025/01/14 09:34

國際油價週一（13日）上漲，來到5個月高點。（路透）國際油價週一（13日）上漲，來到5個月高點。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場預期，美國對俄羅斯石油的制裁，將迫使印度和中國的煉油商尋求替代品，預計將擾亂市場供應，國際油價週一（13日）上漲，來到5個月高點。

紐約西德州中級原油2月交割價上漲2.25美元，或2.9%，收每桶78.82美元，創去年8月12日以來最高點。

布蘭特原油3月交割價上漲1.25美元，或1.6%，收每桶81.01美元，創去年8月26日以來最高點。

中國和印度煉油廠正在尋求替代供應，以應對美國對俄羅斯生產商和油輪的新制裁，這些制裁的目的，就是要限制世界第二大石油出口國俄羅斯的收入。

PVM分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示，市場確實存在對供應中斷的擔憂，當俄油被美國加強制裁後，其最壞情況看起來可能就是現實情況，但目前還不清楚川普在20日上任後，美國會否有更嚴厲制裁。

高盛估計，美國新制裁所針對的俄羅斯油輪，在2024年每天運輸170萬桶石油，佔俄羅斯出口量的25%。高盛預期，布蘭特原油價格將在70美元到85美元區間內，將偏向區間內高價。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財