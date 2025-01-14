俄羅斯糟了！美重拳制裁 國際油價狂飆至5個月新高

國際油價週一（13日）上漲，來到5個月高點。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場預期，美國對俄羅斯石油的制裁，將迫使印度和中國的煉油商尋求替代品，預計將擾亂市場供應，國際油價週一（13日）上漲，來到5個月高點。

紐約西德州中級原油2月交割價上漲2.25美元，或2.9%，收每桶78.82美元，創去年8月12日以來最高點。

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布蘭特原油3月交割價上漲1.25美元，或1.6%，收每桶81.01美元，創去年8月26日以來最高點。

中國和印度煉油廠正在尋求替代供應，以應對美國對俄羅斯生產商和油輪的新制裁，這些制裁的目的，就是要限制世界第二大石油出口國俄羅斯的收入。

PVM分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示，市場確實存在對供應中斷的擔憂，當俄油被美國加強制裁後，其最壞情況看起來可能就是現實情況，但目前還不清楚川普在20日上任後，美國會否有更嚴厲制裁。

高盛估計，美國新制裁所針對的俄羅斯油輪，在2024年每天運輸170萬桶石油，佔俄羅斯出口量的25%。高盛預期，布蘭特原油價格將在70美元到85美元區間內，將偏向區間內高價。

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