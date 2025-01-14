焦點股》台特化：營收亮麗 股價攀高

去年12月營收創歷史新高，台特化股價創掛牌新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕特化股台特化（4772）去年12月營收繳出0.87億元新高，月增2.62%、年增19%，去年全年營收8.74億元、年增高達57.89%，股價直衝200元大關，今日再度開高走高，一度來到漲停板221元，截至9:19分為止，股價上漲18.5元、暫報219.5元、漲幅逾9%，成交量超過4000張。

台特化為半導體特殊氣體及半導體特用化學材料的專業廠商，主要產品矽乙烷主要應用於化學氣相沉積（CVD）製程，為半導體產業進入先進製程時代的關鍵性材料，此外，台特化開發出新產品無水氟化氫（AHF），為先進半導體製程中非常重要的乾式蝕刻與清潔特氣原料，主要應用於晶圓沉積薄膜蝕刻與機台設備內矽類殘留晶體的清潔移除，將為今年營收增添助力。

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觀察三大法人動態可發現，外資自去年12月開始買超台特化，去年12月買超1723張，今年1月以來已經買超達3099張，自營商1月以來也買超385張，在外資強力支持下，台特化股價持續墊高。

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