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對科技股又愛又怕? 專家：這檔基金攻守兼備績效讚

2025/01/14 09:24

投資人士指出，科技股價就是在實質進展與夢想中前進，股性活潑，更需要主動式管理，更有助於提高績效回報。（法新社）投資人士指出，科技股價就是在實質進展與夢想中前進，股性活潑，更需要主動式管理，更有助於提高績效回報。（法新社）

〔記者林家薇／台北報導〕美國消費性電子展CES精彩落幕，展覽中見到AI應用的擴散並加速滲透到到一般人的日常生活，催生更多科技話題和商機，特別是AI教父黃仁勳於開幕時對AI進程的詮釋，「AI不只代表新應用或新商業模式，而是將從根本上改變運算如何運作」，為科技前景帶來更多想像。投資人士指出，科技股價就是在實質進展與夢想中前進，股性活潑，更需要主動式管理，更有助於提高績效回報。

尤其2024年下半年起產業輪動啟動，接續遭遇美國大選動盪，科技股價來到相對高點而劇烈盤整，諸多壓力一路延續到現在，考驗投資人信心和經理人功力。依境外基金觀測站最新統計，規模前五大布局科技為主的境外基金中，近半年報酬表現前兩名皆為富蘭克林旗下基金，分別為富蘭克林高科技基金的6.39%及富蘭克林坦伯頓科技基金5.74%，兩基金在過去一個月股市上沖下洗，績效亦相對抗跌。

基金專家分析，富蘭克林高科技基金的科技比重超過五成，在其他美國消費性耐久財、金融、工業類股也都有一定成數的配置 掌握到科技漲勢同時在科技股動能轉弱時，也藉由佈局其他類股而分享到輪漲的甜頭，是績效強出頭的關鍵因素，投資組合特質也可望在美國優先政策發酵下雙重得利。

至於富蘭克林坦伯頓科技基金，不同於一般科技基金的是，經理團隊不過度重押科技七雄，而是放大格局囊括最成熟、新興、推動數位轉型的上市公司以及未被發掘的未上市公司，達到分散風險和發掘更多亮點的多重目的，積極中求穩不爆衝的操盤策略也實際反應在該基金兩年期漲幅108%居冠的表現上。

理財專家表示，科技股雖仍居於當前趨勢主流，不過經過兩年來多頭行情推升，未來股價勢必更添波折，建議投資人不妨依循美國優先的方向，選擇既有佈局較高比重科技股又適當配置其他能受益川普2.0題材相關類股的基金，滿足偏好科技的心理也保有投資的信心。若是偏好更純粹的科技基金，入手前也可先比較一下持股內容，廣度夠較能抵禦接下來可能面臨的高波動環境。

規模前五大科技相關境外基金績效%

基金 一個月 六個月 兩年
富蘭克林高科技基金 美元 A 0.12 6.39 104.67
富蘭克林坦伯頓科技基金 美元A（acc）股 -0.31 5.74 108.78
貝萊德世界科技基金 A2 美元 -0.82 4.16 106.20
百達-機器人科技-R美元 -1.18 2.58 80.24
富達基金-全球科技基金 A股 歐元 -2.34 4.22 70.62

資料來源：理柏資訊，台幣計價至2025/1/9，境外基金觀測站統計至2024/11月底。記者林家薇製表。

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