黃金高點下殺！專家揭「1數據」是元凶

週一（13日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週一（13日）黃金價格下跌，係因上週五公布的非農就業數據強勁，讓市場更確信今年美聯準會（Fed）將對降息更加謹慎，也令美元飆升至兩年多高位。

現貨黃金下跌1%報每盎司2661.76美元，上週五黃金價格觸及1個月以來的最高水準；美國黃金期貨價格下跌1.3%，報每盎司2678.60美元。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，RJO期貨公司資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）表示：「美國非農就業報告優於預期，提振了美元和美國公債殖利率，黃金走跌就是受了非農就業強於預期的影響。」他補充，黃金經過上週良好漲勢後，也出現了一些獲利回吐的走勢。

下週川普將宣誓就任美國總統，其擬議的關稅和貿易保護主義政策預計將導致通膨並引發貿易戰，從而增加黃金作為避險資產的吸引力。

投資人目前關注本週的美國通膨數據、上週請領失業救濟人數，以及零售銷售數據，以進一步了解經濟和Fed政策計畫。

Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）報告中寫道：「如果週三公布的消費者物價指數（CPI）數據，顯示通膨有持續的跡象，那麼要求今年上半年降息的任何呼聲都將再次被堅決駁回。 」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法