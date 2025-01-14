彭博：中國正考慮把TikTok美國業務交給馬斯克

外媒爆出，中國正考慮把TikTok美國業務交給馬斯克。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕TikTok美國業務被要求必須在本月19日前脫離字節跳動，否則將在美國的各平台下架，後來TikTok和字節跳動向美國最高法院提出上訴，要求暫緩執行禁令，聽證會在日前舉行，美國最高法院將在幾天內做出裁決。而外媒引述知情人士說法，指出若TikTok無法抵抗禁令的話，中國官員正在考慮一項可能的方案，也就是把TikTok美國業務，賣給川普（Donald Trump）的親密盟友馬斯克（Elon Musk）。

《彭博》報導，知情人士指出，北京官員強烈希望TikTok繼續由字節跳動所持有，雖然該公司正在向美國最高法院上訴，試圖推翻禁令，但在10日的聽證會中，最高法院大法官已暗示，美國最高法院可望維持「不賣就禁」判決。

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據知情人士透露，面對這狀況，中國高層官員已經開始討論針對TikTok的「應變方案」，這涉及如何和川普政府合作，其中一項方案就是與馬斯克相關的潛在交易案。

知情人士稱，在討論的方案中，中國政府考慮讓馬斯克旗下的X公司（前稱Twitter）接管TikTok美國業務，讓馬斯克共同經營這2項業務。TikTok目前在美國擁有超過1.7億用戶，這將有助於X公司吸引更多廣告商。此外，馬斯克創辦的人工智慧公司xAI也可能從TikTok產生的大量數據中受益。

但知情人士也稱，中國官員尚未達成任何明確共識，討論仍處於初步階段。目前還不清楚字節跳動對中國政府的討論了解多少，也不清楚TikTok與馬斯克是否參與了相關談判。此外，也不清楚馬斯克、TikTok和字節跳動是否曾就潛在交易條款進行過任何談判。

彭博行業研究 （Bloomberg Intelligence）分析師去年估計，TikTok美國業務估值約為400億至500億美元（約1.33兆至1.66兆元新台幣），即使對世界首富馬斯克來說，這也是一大筆金額，目前還不清楚馬斯克是否有足夠資源完成這項交易，也不清楚美國政府是否會批准。馬斯克在2022年斥資440億美元（約1.46兆元新台幣）收購了Twitter，目前還在還貸款。

對此，馬斯克和其代表沒有回覆評論請求，字節跳動和TikTok都沒有回覆評論請求，中國國家互聯網信息辦公室和中國商務部也沒有回應評論請求。

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