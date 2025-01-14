美國AI晶片新出口管制 分析師：將威脅輝達收入

分析師認為，由於美國最新的AI晶片出口管制，輝達的收入面臨威脅。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕分析師和投資人週一（13日）表示，由於美國最新的AI（人工智慧）晶片出口限制，輝達（NVIDIA）面臨龐大的收入威脅。

《路透》報導，新的法規是拜登政府至今最嚴厲的措施之一，除了美國的18個關鍵盟友以外，限制AI晶片向全球大多數國家出口。隨著美國試圖堵住監管漏洞，並阻止北京獲得可以增強其軍事能力的先進晶片，新規也繼續禁止向中國在內的一些國家出口。

請繼續往下閱讀...

AI晶片需求激增使得輝達躋身全球最有價值公司行列，市值超過3兆美元，然而，新的出口管制可能會使輝達實現投資人所預期強勁收入成長的能力變得更加複雜。

D.A. Davidson資深軟體分析師盧里亞（Gil Luria）表示，這些規則將極大程度的限制輝達的市場，因為目前輝達有一半的晶片，最終會銷往禁令所規範的國家。公司文件顯示，輝達約56％的收入來自美國以外的客戶，其中，中國約佔銷售額的17％。

輝達副總裁芬克爾（Ned Finkle）聲明，出口管制可能會破壞全球創新和經濟成長，並將削弱美國的領導地位。芬克爾指出，新規將對美國尖端半導體乃至軟體的設計與行銷實施官僚管制，損害美國在AI領域的領先地位。

這些規則也受到包括美國半導體產業協會（SIA）在內的其他遊說團體批評，該協會表示，此舉將迫使美國企業將市佔讓給競爭對手。

AJ Bell分析師柯茨沃斯（Dan Coatsworth）表示，透過限制大量先進處理器取得的能力，美國實際上向世界證明「誰才是老大」，不過這樣做也可能會削弱輝達等許多美企的獲利潛力。

根據新規，主要雲端供應商，例如微軟（Microsoft）、Google和亞馬遜（Amazon）可以申請繞過AI晶片的許可要求，允許他們在受美國晶片進口限制影響的國家建立資料中心。

分析師認為，這些已成為AI重量級企業的公司可能會進一步增加市佔。CFRA Research分析師齊諾（Angelo Zino）表示，市場長期以來一直將這些公司視為AI的守門員，因為他們有財力持續投資下一代大型語言模型和龐大的基底，能夠使用最先進晶片的公司，將擁有優勢。

儘管如此，新規定仍存在不確定性，因為新規將在發佈120天後生效，這給了即將上任的川普政府權衡的時間。拜登和川普政府對中國的競爭威脅有類似的看法，但一些分析人士認為，川普更願意與個別公司、國家談判。AJ Bell的柯茨沃斯指出，川普可能會修改豁免清單上的盟友名單，整體而言，這樣更符合川普的思維模式。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法