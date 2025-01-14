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跟著黃仁勳賺大錢！輝達近8成員工身家超驚人 荷包滿滿背後有故事

2025/01/14 11:35

輝達（NVIDIA）扮演AI產業霸主。（路透資料照）輝達（NVIDIA）扮演AI產業霸主。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）扮演AI產業霸主，其市值在這波熱潮中不斷向上攀升，風險投資人Rubén D.在職場社交媒體領英（LinkedIn）上發文指出，輝達有78%的員工身價突破了百萬美元，但在背後所隱藏的是輝達極度緊繃的工作文化，以及「黃金手銬」的束縛。

綜合媒體報導，受惠於在AI與圖形處理領域的主宰地位，輝達自2019年以來，股價飆漲3776%，現已成為全球市值第2大公司，僅次於蘋果（Apple），而這個驚人的增值幅度不僅造就了龐大的公司市值，也為員工創造了巨額財富。

Rubén D.指出，在輝達員工之中，高達78%的員工資產淨值超過百萬美元，而每2人當中就有1人資產甚至達2500萬美元（約新台幣8.3億元）。

雖然員工財富暴增，他們同時也承擔著沉重的工作壓力。為了支撐輝達持續成長的市值表現，不少員工反映，他們必須每週工作7天，經常加班至凌晨2點，還要應付頻繁的會議和嚴格的時間管理要求，很多員工幾乎沒有時間陪伴家人。

為了減緩工作的負面影響，部分員工甚至考慮採取「半退休」狀態。對此，輝達執行長黃仁勳在1次全體員工大會上，被問到如何處理處於「半退休」狀態的老員工時，黃仁勳表示，在輝達工作就像「自願運動」一樣，因此每位員工都該當自己時間的執行長。

話雖如此，輝達仍在求職評論網站Glassdoor於2024年「最佳工作場所」評選中位居第2。

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