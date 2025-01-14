「量子妖股」又崩跌逾3成！黃仁勳、扎克柏格相繼對量子電腦開槍（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕量子妖股又集體暴跌，繼輝達執行長黃仁勳暗示量子電腦還需要幾15-30年才會實現，Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）也警告，具有這些功能的電腦使用，還需要數年時間，量子股週一又遭到拋售集體暴跌。

Rigetti和D-Wave週一股價重挫逾3成，其中又以D-Wave跌勢最重，終場跌33.62%，收3.83美元，而Rigetti終場跌32.25%，收6.05美元，至於IONQ也跌了13.83%，收27.86美元。

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在黃仁勳暗示量子電腦還需要幾15-30年才會實現後，D-Wave執行長艾倫·巴拉茨（Alan Baratz）直接槓上黃仁勳，並駁斥指出，黃對量子運算的看法「完全錯誤」。

外媒報導，札克柏格也警告說，具有這些功能的電腦使用，還需要數年時間，他進一步指出，我並不是真正的量子運算專家，但我的理解是，這距離成為一個非常有用的範式還有很長的路要走，並補充說許多人認為這項技術是可能是「十年以上」。

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