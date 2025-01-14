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不需學歷！擁有「此」證照 年薪破400萬

2025/01/14 12:51

不需學歷！吉布森靠擁有Scrum Master證照，年薪破400萬（擷取自CNBC）不需學歷！吉布森靠擁有Scrum Master證照，年薪破400萬（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕還在為沒學歷，找不到高薪工作煩惱嗎？1位從時薪不超過15美元（約新台幣495元）的倉儲工作，搖身一變，成為年薪13.2萬美元（約新台幣435.6萬元）科技新貴的吉布森（Shanelle Gibson）表示，雖然自己沒有大學文憑，但他又喜歡具挑戰性的工作，以發揮她解決問題的能力，在考取了Scrum Master（SM）證照後，成功進入聯合健康集團（UnitedHealthcare）成為首席SM，他建議，上班族千萬不要被學歷束縛，且不要低估轉移技能的價值，想賺到6位數沒有特殊公式，主要取決於你願意為此目標付出多大努力。

Scrum Master又稱為「敏捷教練」，除了主持相關會議、確保團隊在流程上保持正軌外，也要適時督促、引導成員改善流程，解決成員在敏捷開發時所遭遇的困難。

CNBC報導，由於無法負擔攻讀大學所欠的債務，於是放棄學位的吉布森表示， 10年前，每天輪班12小時，在倉庫裡分類和折疊衣服，她幾乎放棄了尋找夢想的工作。

然而在2015年的某天早上，突然意識到，她一直以來對自己職業生涯的認識都是錯誤的，於是他辭掉此份工作，由於渴望改變，她將簡歷發佈到了Craigslist上。

結果停車管理軟體新創公司ParkingSoft的一位經理看到了她的履歷，並邀請她參加亞特蘭大辦事處的電話調度員職位面試。

吉布森得到了這份工作並很快脫穎而出。幾週之內，她的老闆注意到她如何主動解決客戶問題，而不僅僅是將電話轉接給服務團隊，因此她被晉升為客戶支援分析師。

他說，這份工作開啟了我的科技職涯，在這份工作中我學到的所有技術技能，從SQL（1種程式語言）到JIRA（專案追蹤軟體），讓我成為一個更有信心、更有競爭力的高薪技術工作候選人，即使沒有學位。

但隨著時間的推移，她對單調的客戶支援任務感到不安，1位朋友建議她探索成為Scrum Master，這個想法吸引了吉布森，她想要更具挑戰性的工作，以發揮她解決問題的能力。

2021年，Gibson通過Scrum聯盟獲得了Scrum Master認證，不久之後，她在UnitedHealthcare獲得了第1個 Scrum Master 職位。

這也是吉布森第 1份年收入超過10萬美元（約新台幣330萬元）的工作，對她來說，突破6位數的門檻“相當令人震驚”。

他指出，雖然我知道我有能力而且勤奮，但社會告訴我們，你需要大學學位才能找到高薪工作，然而，當我達到這個里程碑時讓我意識到，賺6位數並沒有什麼特殊的公式；只要我願意，我就能賺到6位數的錢。

因此，他建議沒有文憑的上班族，「由你決定你願意為這個目標付出多大的努力，而不是讓諸如學位要求之類的東西限制你」。

吉布森Scrum Master課程中學到的技術技能，對她在沒有學士學位的情況下，過渡到這個領域的能力發揮了重要作用。因此，吉布森對那些希望在沒有學士學位的情況下，想找高薪工作的人的最大建議是，不要低估可轉移技能的價值，以及追求職業目標時正向心態的力量。

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