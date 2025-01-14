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在AI時代只會找答案沒用！OpenAI奧特曼：「這能力」才是關鍵

2025/01/14 13:40

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（美聯社）OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）認為，在人工智慧（AI）的時代，知識淵博的重要性，無論是記住事實，還是知道去哪裡查找資訊，都遠遠不如學會「提出優秀問題」的重要性。

《CNBC》報導，奧特曼日前參加了華頓商學院組織心理學家格蘭特（Adam Grant）主持的播客（Podcast）節目《ReThinking》，他在節目上表示：「我們仍會高度重視某些能力，但這些能力不再只是純粹的智力優勢」、「比起找出答案，知道該問什麼問題將變得更加重要。」

格蘭特補充指出，學會提出深刻啟發性問題的能力，尤其是在試圖理解，或為某個想法加入更廣泛背景時，已經是一項至關重要的技能。格蘭特稱：「我們過去認為，腦中積累了多少知識是關鍵，如果你是一個事實的收集者，那麼你就會被視為聰明人且受人尊敬」、「而現在，更重要的是能夠把點連成線的能力……如果你能整合資訊並識別模式，那麼你就有競爭優勢。」

報導認為，奧特曼的觀點可以從幾個層面來解釋，首先是向他人提出有深度的問題，或是為AI聊天機器人設計出精準的問題，以獲得所需答案，這一過程被稱為「提示工程」（Prompt engineering）。而在勞動力市場上，目前提示工程師的需求暴增，一些職位薪資甚至高達10萬美元以上。

雖然AI可能最終接管大多數企業的行政任務，但它不會完全取代人類的智慧，奧特曼預測，人類仍然需要幫助AI學習批判性思維，以增強它的論證能力並開拓新想法。

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