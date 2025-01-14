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比亞迪流血搶市 淨利率僅「這個數」

2025/01/14 10:32

中國2024年新能源乘用車零售年增40.7%。達到近1100萬輛，市場領導者比亞迪（BYD）新能源汽車銷量大增超40%，遠超至少成長20%的內部目標。示意圖。（美聯社）中國2024年新能源乘用車零售年增40.7%。達到近1100萬輛，市場領導者比亞迪（BYD）新能源汽車銷量大增超40%，遠超至少成長20%的內部目標。示意圖。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國乘聯分會（China Passenger Car Association）指出，2024年新能源乘用車零售年增40.7%。達到近1100萬輛，市場領導者比亞迪（BYD）新能源汽車銷量大增超40%，遠超至少成長20%的內部目標，但分析師坦言，比亞迪的淨利潤率僅為5%，價格戰顯然壓縮了汽車行業的整體利潤，根據分析師的預測，中國的電動車市場在2025年將面臨急劇放緩，企業生存壓力將越來越大。

《CNBC》報導，滙豐（HSBC）分析師預測，今年中國新能源汽車銷量僅增長20%，同時行業整合也會加速，預計比亞迪銷量僅會成長約14%。滙豐中國汽車研究主管Yuqian Ding在報告中表示，強勁的銷售數據使「掙扎的企業」得以在利潤下降的情況下繼續生存。她指出，2023年只有比亞迪、特斯拉（Tesla）和理想汽車（Li Auto）實現了獲利。她補充說：「在我們看來，這種情況不可持續，我們預計行業整合的步伐將迅速加快。」

總部位於深圳的雷射顯示公司光峰科技（Appotronics）沒有汽車業務，直到去年初才開始推出車載投影螢幕產品，在去年共交付了超過17萬台，然而，該公司董事長兼執行長Li Yi，日前接受《CNBC》採訪時表示，公司對2025年的出貨量預期並未提高，市場可能要到2026年才會回升。

Li Yi指出：「很多客戶，尤其是汽車製造商，它們的財務狀況並不好，削減了研發預算，這肯定會對行業產生負面影響。」此外，他還提到產能過剩的問題。

隨著汽車製造商湧入中國快速增長的電動汽車市場，市場打起了價格戰，但Yuqian Ding認為，這顯然壓縮了汽車行業的整體利潤，她指出，比亞迪的淨利潤率僅為5%，這遠低於傳統燃油車巔峰時期主要汽車製造商的低雙位數水準。

數據顯示，新能源汽車在新車銷量中的滲透率，在去年下半年已超過50%。由於高滲透率，惠譽博華（Fitch Bohua）的分析師Wenyu Zhou及其團隊預測，2025年新能源汽車銷量增速，可能將放緩至15%至20%。

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