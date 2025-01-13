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美制裁前北京「芯」急狂囤貨 中國去年晶片進口額超車石油

2025/01/13 23:04

中國趕在美國新的晶片禁令出爐前，大舉囤貨。示意圖。（法新社）中國趕在美國新的晶片禁令出爐前，大舉囤貨。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在華盛頓推出更嚴厲的晶片禁令之前，中企瘋狂囤積晶片，2024年中國晶片進口量5492億顆，年增14.6%，全年進口總額為3850億美元，年增10.4%。相較之下，2024年中國原油進口額為3250億美元，晶片進口額超車石油表明北京對於美國的AI晶片禁令憂心忡忡。

南華早報13日報導，隨著即將卸任的拜登政府將收緊對中國取得先進晶片的限制，中國企業在 2024 年大舉囤積晶片，推動晶片進口量及金額均實現2位數成長。

根據中國海關總署週一（13日）公佈的數據顯示，2024年中國晶片進口總量為5492億顆，年增14.6%，全年進口總額3850億美元，年增10.4%。相比之下，2024年中國原油進口額為3250億美元，晶片進口額超車石油。

中國加速採購晶片凸顯北京對美中科技戰加劇的不安，許多中國公司在華盛頓計劃推出更廣泛、更嚴格的貿易制裁之前囤積晶片。

值得注意的是，中國仍缺乏製造先進晶片的設備和專業知識，特別是那些使用7 奈米及以下製程的晶片。不過，中國企業一直在加大傳統晶片的產能，這些晶片大都被用於電視、洗衣機等日常消費品。

隨著傳統晶片產能擴增，中國將產品大舉銷往海外，擠壓許多國外企業的獲利空間。中國海關總署統計顯示，2024年中國晶片出口量達2981億顆，年增11.6%，全年2024年出口總額達1590億美元，年增17.4%，這個數字幾乎是 2018 年中美貿易戰爆發那一年，晶片出口額 846 億美元的2倍。

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