中國不公平手段主導全球造船業 美將祭制裁措施

經過美國貿易代表署（USTR）數月調查後，拜登政府已做出結論，中國利用不公平的政策和做法主導全球海運、物流和造船業，調查結果將為美國祭出制裁措施鋪路。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，據知悉美國貿易代表署（USTR）數月調查結果的消息人士透露，拜登政府已做出結論，中國利用不公平的政策和做法主導全球海運、物流和造船業，調查結果將為美國祭出制裁措施鋪路。

美國貿易代表戴琪應美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）等5個工會的要求，在2024年4月根據1974年「貿易法」第301條款對中國啟動調查，該條款允許美國懲罰從事「不可接受或不合理」行為，或「給美商業帶來負擔」的其他國家。

請繼續往下閱讀...

消息人士說，調查人員得出的結論是，中國以造船和海運業為目標，利用財政支持、對外國公司設置壁壘、強迫技術轉移、竊取智財權、以及採購政策，使該國造船和海運業取得優勢；北京也嚴重人為壓低了中國在海運、造船和務量領域的勞動成本。

調查引述的數據顯示，在政府補貼的協助下，中國在規模1500億美元的全球造船業市占率，已從2000年的約5%擴大至2023年的50%以上，而曾占主導地位的美國造船業者，市占率已跌至1%以下，南韓和日本是第2和第3大造船國家。

這份報告為即將上任的川普政府打擊中國提供新的工具，並可能為上述5個工會所提對中國製船舶徵收關稅或港口費鋪路；這項措施可能在公共諮詢期結束後實施。

在USTR調查發現中國竊取美國智財權，並強迫美國技術向中國公司轉移後，川普在首個任期內也利用301條款對價值數千億美元的中國進口產品徵收關稅。

消息人士說，USTR將在本週稍後，即拜登總統1月20日現任前幾天發布調查報告。但專家指出，要重建曾充滿活力的美國造船和海運業，將需要數十年時間和數百億美元資金，光靠關稅是不夠的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法