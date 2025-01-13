與客戶競爭！安謀擬提高價格達300％ 開發自己晶片

安謀正製定長期策略，將價格提高多達300%，並已討論設計自己的晶片，與其最大客戶競爭。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶片公司技術供應商安謀（Arm Holdings）正製定長期策略，將價格提高多達300%，並已討論設計自己的晶片，與其最大客戶競爭。

幾十年來，這家英國半導體矽智財（IP）公司一直保持低調，同時也是每年數十億美元晶片銷售額的核心。它授權蘋果、高通、微軟和其他公司用於設計晶片的智慧財產權，並為每個採用Arm技術生產的晶片收取少量專利費。

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儘管是智慧型手機和節能資料中心晶片崛起的核心，但與客戶相比，安謀的規模仍然很小，2024財年的收入為32.3 億美元。採用基於Arm的晶片，尺寸擴大90倍以上。

軟銀於2016年收購安謀後，這家英國公司的運算架構從為智慧型手機提供動力，轉向大舉進軍PC和資料中心市場。首席執行長雷內·哈斯（Rene Haas）表示，雖然安謀從未涉足晶片設計業務，但他一直在考慮可能的策略。他說：「這就是我所想的，就是未來」。

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