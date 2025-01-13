晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

與客戶競爭！安謀擬提高價格達300％ 開發自己晶片

2025/01/13 21:42

安謀正製定長期策略，將價格提高多達300%，並已討論設計自己的晶片，與其最大客戶競爭。（路透）安謀正製定長期策略，將價格提高多達300%，並已討論設計自己的晶片，與其最大客戶競爭。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶片公司技術供應商安謀（Arm Holdings）正製定長期策略，將價格提高多達300%，並已討論設計自己的晶片，與其最大客戶競爭。

幾十年來，這家英國半導體矽智財（IP）公司一直保持低調，同時也是每年數十億美元晶片銷售額的核心。它授權蘋果、高通、微軟和其他公司用於設計晶片的智慧財產權，並為每個採用Arm技術生產的晶片收取少量專利費。

儘管是智慧型手機和節能資料中心晶片崛起的核心，但與客戶相比，安謀的規模仍然很小，2024財年的收入為32.3 億美元。採用基於Arm的晶片，尺寸擴大90倍以上。

軟銀於2016年收購安謀後，這家英國公司的運算架構從為智慧型手機提供動力，轉向大舉進軍PC和資料中心市場。首席執行長雷內·哈斯（Rene Haas）表示，雖然安謀從未涉足晶片設計業務，但他一直在考慮可能的策略。他說：「這就是我所想的，就是未來」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財