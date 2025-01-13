晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

華郵：從出口管制到駭客攻擊 中國暗示已準備接川普出招

2025/01/13 20:32

美媒指出，在川普上任前，習近平在外交、軍事、網路領域的行動，都顯示北京準備正面對抗。（美聯社檔案照）美媒指出，在川普上任前，習近平在外交、軍事、網路領域的行動，都顯示北京準備正面對抗。（美聯社檔案照）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國候任總統川普再過1週就要入主白宮，各界密切注意對中國立場強硬的內閣將如何出招。《華盛頓郵報》13日分析，北京已採取一系列商業、外交和軍事作為，從限制關鍵原料出口到對美國網路發起攻擊，都顯示北京不再像川普首任期間一樣被動應對，而是準備好與川普新政府正面對抗。

在川普就任前，中國已先行對美展開貿易戰，上月禁止向美出口具有高科技和軍事用途的關鍵原料，包括鎵、鍺、銻和超硬材料，本月初又研擬限制鋰、鎵等電動車電池、晶片生產所需的關鍵原料出口。外交方面，北京正設法利用川普不可預測的外交政策可能導致的美國同盟裂縫，加強與開發中國家的聯繫，包括印尼日前加入金磚國家集團（BRICS）；又與美國的亞太安全夥伴和解，包括緩和與四方安全對話（QUAD）成員國之一日本的緊張關係。

與此同時，儘管北京矢口否認，但與北京有關聯的駭客組織接連入侵美國網路，除了電信系統和關鍵基礎設施外，連財政部都證實遇駭。美國網路安全公司「SentinelOne」中國分析師卡瑞（Dakota Cary）表示，活躍數十年的中國駭客組織正逐漸進入能力最佳期，目標已不限於商業或軍事，這使得識別和遏阻入侵變得更困難，川普政府不得不面對這個問題。去年底，中國軍方更疑似曝光2架第6代戰機，並派出數量破紀錄的軍艦在台灣周遭海域出沒。

中國人民大學重陽金融研究院院長王文表示，「川普首任對中國的打壓讓中國放棄對美國的幻想，增強中國的團結性」，北京應將川普的回歸視為推動自身科技發展，以及與國際合作夥伴接觸的「法寶」。中國前外交官、復旦大學中國外交研究中心主任任曉也說，在與川普打交道4年後，中國對他有更好的了解，「我們更有信心、更有準備」。智庫亞洲協會中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）表示，中國正做好準備，等待川普將採取多強、多快的行動。

然而，北京的虛張聲勢並不總是與現實相符。中國經濟仍受消費者信心疲軟、房地產長期低迷、通貨緊縮拖累，即使去年底推出10兆人民幣的救經濟措施，但去年國內生產毛額仍被預測將低於5％的成長目標。中國去年相繼傳出國防部長和中共中央軍委會委員貪腐受查，也可能阻礙習近平軍事現代化議程。至於與日本在東海釣魚台列嶼主權問題上的紛爭、與印度在邊境上的衝突等，則都考驗著中國的對外關係。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財