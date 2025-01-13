輝達高層開第1槍 嗆拜登晶片管制新規

輝達事務副總裁內德·芬克爾（Ned Finkle）表示，預計美國最快將於週一發布的新規定「可能會破壞全球創新和經濟增長，並將削弱美國的領導地位」。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達週一（13日）批評拜登政府加強對全球人工智慧晶片流動控制的新舉措，稱美國當局的監管將危及美國目前在人工智慧領域的領導地位。

路透報導，輝達事務副總裁內德·芬克爾（Ned Finkle）在一份聲明中表示，預計美國最快將於週一發布的新規定「可能會破壞全球創新和經濟增長，並將削弱美國的領導地位」。

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路透上個月報導美國商務部計劃批准全球人工智慧晶片出口，同時防止不良行為者取得這些晶片。這些限制的目的之一是阻止人工智慧增強中國的軍事能力。

芬克爾認為，美國在人工智慧領域的領先地位將受到損害，因為該規則將對美國領先的半導體、計算機、系統甚至軟體的全球設計和營銷方式施加官僚控制。

芬克爾說：「拜登的新規則不會減輕任何威脅，只會削弱美國的全球競爭力，破壞使美國保持領先地位的創新」。

美聯社週一報導，拜登政府正提出一個用於開發人工智慧的先進電腦晶片出口的新框架，試圖平衡對該技術的國家安全擔憂，以及與生產商和其他國家的經濟利益。

週一提出的框架也引起晶片行業高管的擔憂，他們表示，這些規則將限制對用於視頻遊戲的現有晶片的使用，並限制120個國家用於數據中心和人工智慧產品的晶片。墨西哥、葡萄牙、以色列和瑞士等國家的准入可能受到限制。

美國商務部長雷蒙多在電話會議上表示，保持美國在人工智慧和人工智慧相關電腦晶片開發方面的領導地位「至關重要」。

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