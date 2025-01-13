全聯導入ATM零錢存款機 1元硬幣也可存

全聯福利中心力推貨幣數位化服務，在門市導入ATM硬幣零錢存款機，1元、5元、10元、50元硬幣皆可存進ATM零錢機，每次投入硬幣以100枚為上限。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心力推貨幣數位化服務，在門市導入ATM硬幣零錢存款機，1元、5元、10元、50元硬幣皆可存進ATM零錢機，每次投入硬幣以100枚為上限。

全聯表示，至今已在全台超過250家全聯門市設置國泰世華ATM零錢機，全年將達300家，不僅是國泰世華ATM零錢存款繳費機駐點的首家超市通路，亦是擁有最多零錢機的零售通路。

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全聯佈建ATM零錢機門市主要考量商圈屬性，集中在人流密集度高，鄰近夜市或校園周邊，根據內部統計，零錢機的熱門使用時段在下午和下班後。

到全聯採買即可享受ATM便利金融服務，無須請假或犧牲午間休息時間至分行辦理，1元、5元、10元、50元硬幣皆可存進零錢機，消費者可透過PX Pay查詢設置零錢機的門市。

全聯表示，即日起至1月24日止，到全聯指定門市內的國泰世華ATM零錢存款機，完成零錢存款1筆，即可獲得「8元開運購物金抵用券」，限量6萬8888份，每個交易帳號限領1次，憑券上QR Code即可到全聯門市消費折抵使用。

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