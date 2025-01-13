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邁達特宣布新任總經理派任案 今年營運正向

2025/01/13 19:08

邁達特宣布新任總經理由產品開發暨支援中心總經理施建成升任。（業者提供）邁達特宣布新任總經理由產品開發暨支援中心總經理施建成升任。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕佳世達集團旗下軟體服務商邁達特（6112）今日宣布，新任總經理由產品開發暨支援中心總經理施建成升任，並將在2月1日生效。

邁達特指出，施建成於資訊服務業有25年以上的專業經驗，帶領的產品與技術團隊囊括網路基礎架構、系統應用平台、資安、資料備份備援、公私有混合雲等領域。

此外，施建成也熟稔代理、經銷、通路等方面，對於台灣資服市場的業界生態、市場推廣、經銷通路開發具有深入且全面性的專業能力。

邁達特2024年營運表現不錯，12月營收17.5億元，月增9%、年增29%，全年營收183.8億元，年減7%，不過仍為歷年同期次高。

展望2025年，邁達特持續看好企業營運走向智能化，將積極放大IT技術整合和產品組合優勢，並預期雲端、AI、資安、碳盤查4大資服市場需求仍暢旺不墜。隨著AI持續推升企業用雲需求，三大公有雲資料中心均陸續積極在台落地。

在資安方面，邁達特認為，資安韌性已內化為企業IT核心，IDC報告指出台灣資安市場成長力道強勁，相關市場規模將從2024年的4.62億美元成長至2028年的7.16億美元，年複合成長率達11.9%。

伴隨碳經濟時代來臨，邁達特旗下子公司自研的碳盤查系統，在獲客和拓客方面也均已完整佈局，可望持續受惠於碳盤查的長尾需求。

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