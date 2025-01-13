中國官員要求「幹部帶頭消費」救經濟 學者直言：已病入膏肓

中國經濟持續低迷之際，重慶有官員要求幹部帶頭消費引發熱議。（資料照，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟持續低迷之際，卻有重慶官員要求幹部帶頭消費，該言論在中國網路上引發熱議，有重慶居民無奈表示，官方類似的口號已感到盲目，經濟學者更直言「該官員這番講話是有一點說出了中國的消費動力已經到了一個病入膏肓的程度，老百姓不消費，乾脆幹部自己披掛上陣。可以說是杯水車薪。」

《自由亞洲電台》報導，重慶市榮昌區日前召開經濟工作會議，根據官方網頁公佈的內容，會議主題是「強企富民」。區委會秘書提出，要增強黨領導經濟工作、打造拚經濟拼能力的幹部隊伍、鞏固經濟回升向好態勢等。

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然而，當地媒曝光，區委會秘書在會上要求幹部帶頭消費，相關帶動消費的影片也在網路流傳。該區委會秘書表示「我們要帶頭消費、帶動消費、帶領消費。我希望我們在座的每一位同志春節前去買一套新衣服，給家人也買一套新衣服，給小孩也買一套新衣服。」

有網友批評，該官員應該是要想辦法讓民眾有工作和拿到工資，而不是在喊口號。有部落客表示，要當地公務員配合消費有一定難度，該部落客說「我查了一下，榮昌區平均薪資也就3000上下（約新台幣1.34萬元），你告訴我，3000塊怎麼下館子？」

獨立評論者表示「他這樣做是為了政績，做給上級領導看的。公務員去不去消費他根本用不著查，也管不了。而且即使按他說一個個去消費，一個月增加100萬，一年才1200百萬，小得不得了，領導人為了政績而做的秀。」

經濟學者表示，該區委會秘書的言論顯示地方官員對達到經濟發展指標的為難，以及中國內需不足的嚴重程度已超乎外界想像，學者說「這個區委會秘書的這番講話是有一點說出了中國的消費動力已經到了一個病入膏肓的程度，等於是在變相承認中國政府對於刺激消費的效果可能束手無策。老百姓不消費，乾脆我們（幹部）就自己披掛上陣。」

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