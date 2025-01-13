美國分3級管制AI晶片 台灣不受限、中國遭封殺 與台斷交國也沒份

拜登政府宣布緊縮AI等先進晶片的出口限制，並分3級列管。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為防止先進技術落入中俄之手，拜登政府今天（13日）宣布緊縮AI等先進晶片的出口限制，並分3級列管。台灣等18國盟友及夥伴可無限制取得美國AI晶片，美國則禁止對中國（含香港、澳門）、俄羅斯、伊朗、北韓、敘利亞等22國出口先進AI晶片，其中2021年與台斷交的尼加拉瓜赫然出現在封殺名單之內。

拜登在卸任前提出「AI擴散臨時最終規則」（Interim Final Rule on Artificial Intelligence Diffusion），將有120天的時間供公眾提出意見，同時也給予業界1年的時間調整，以符合新的安全標準。

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白宮指出，AI正快速成為安全與經濟實力的核心，這項方案旨在確保美國的技術成為全球AI應用的基石，防止落入不當之手。同時，美國將與AI公司、外國政府合作，建立安全標準。

台灣等18國可向美國購買AI晶片，不受任何限制。（路透資料照）

這項方案將全球國家分3級管制，第一級是美國及18個關鍵盟友及夥伴，包括台灣、澳洲、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法、德、愛爾蘭、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、南韓、西班牙、瑞典及英國。這些國家可向美國購買AI晶片，不受任何限制。

第二級是世界上大多數國家，購買先進AI晶片必需先獲得許可，5種可免許可的情形包括每個終端用戶每年購買最先進AI加速晶片數量低於1700個，大多數訂單屬於此類，特別是大學、研究機構、醫療組織的訂單，或者使用於供應鏈用途的晶片及遊戲晶片等。

第二級國家符合安全標準的實體，可申請國家認證終端用戶身分，未來2年最多可買32萬個先進晶片。沒有取得身分的實體也可購買，每個國家的上限為5萬個。

美國封殺中國取得先進AI晶片。（路透資料照）

至於第三級管制的國家則包括中國（含香港、澳門）、俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉、尼加拉瓜、敘利亞等22國。美國目前禁止對這些國家出口先進AI晶片。新方案將把最強大的「封閉式AI模型權重」（closed-weight frontier AI models）納入管制，亦即不得對中國等被列為第三級的國家，提供運算能力強大的AI模型。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）強調，新方案將確保最先進的AI訓練基礎設施留在美國和盟友，並促進美國AI技術在全球擴散。商務部長雷蒙多也說，這項方案將有助美國在全球建立值得信賴的技術生態系統，防範與AI相關的國家安全風險，確保管制措施不會抑制創新，或者衝擊美國的技術領先地位。

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