晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美國分3級管制AI晶片 台灣不受限、中國遭封殺 與台斷交國也沒份

2025/01/13 19:22

拜登政府宣布緊縮AI等先進晶片的出口限制，並分3級列管。示意圖。（歐新社）拜登政府宣布緊縮AI等先進晶片的出口限制，並分3級列管。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為防止先進技術落入中俄之手，拜登政府今天（13日）宣布緊縮AI等先進晶片的出口限制，並分3級列管。台灣等18國盟友及夥伴可無限制取得美國AI晶片，美國則禁止對中國（含香港、澳門）、俄羅斯、伊朗、北韓、敘利亞等22國出口先進AI晶片，其中2021年與台斷交的尼加拉瓜赫然出現在封殺名單之內。

拜登在卸任前提出「AI擴散臨時最終規則」（Interim Final Rule on Artificial Intelligence Diffusion），將有120天的時間供公眾提出意見，同時也給予業界1年的時間調整，以符合新的安全標準。

白宮指出，AI正快速成為安全與經濟實力的核心，這項方案旨在確保美國的技術成為全球AI應用的基石，防止落入不當之手。同時，美國將與AI公司、外國政府合作，建立安全標準。

台灣等18國可向美國購買AI晶片，不受任何限制。（路透資料照）台灣等18國可向美國購買AI晶片，不受任何限制。（路透資料照）

這項方案將全球國家分3級管制，第一級是美國及18個關鍵盟友及夥伴，包括台灣、澳洲、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法、德、愛爾蘭、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、南韓、西班牙、瑞典及英國。這些國家可向美國購買AI晶片，不受任何限制。

第二級是世界上大多數國家，購買先進AI晶片必需先獲得許可，5種可免許可的情形包括每個終端用戶每年購買最先進AI加速晶片數量低於1700個，大多數訂單屬於此類，特別是大學、研究機構、醫療組織的訂單，或者使用於供應鏈用途的晶片及遊戲晶片等。

第二級國家符合安全標準的實體，可申請國家認證終端用戶身分，未來2年最多可買32萬個先進晶片。沒有取得身分的實體也可購買，每個國家的上限為5萬個。

美國封殺中國取得先進AI晶片。（路透資料照）美國封殺中國取得先進AI晶片。（路透資料照）

至於第三級管制的國家則包括中國（含香港、澳門）、俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉、尼加拉瓜、敘利亞等22國。美國目前禁止對這些國家出口先進AI晶片。新方案將把最強大的「封閉式AI模型權重」（closed-weight frontier AI models）納入管制，亦即不得對中國等被列為第三級的國家，提供運算能力強大的AI模型。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）強調，新方案將確保最先進的AI訓練基礎設施留在美國和盟友，並促進美國AI技術在全球擴散。商務部長雷蒙多也說，這項方案將有助美國在全球建立值得信賴的技術生態系統，防範與AI相關的國家安全風險，確保管制措施不會抑制創新，或者衝擊美國的技術領先地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財