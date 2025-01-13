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Visa看2025年支付產業 跨境支付將加速成長

2025/01/13 18:41

Visa分析2025年的支付關鍵趨勢，跨境支付與AI運用最受矚目。（業者提供）Visa分析2025年的支付關鍵趨勢，跨境支付與AI運用最受矚目。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕Visa 發布最新「2025年支付關鍵趨勢報告」指出，高達73%的台灣消費者規劃在未來1年內出國旅遊，在亞太區名列前茅，更較亞太區平均高出8個百分點，凸顯2025年跨境支付的便利性與安全性成為焦點；利用AI科技強化數位支付安全，也成為支付業者的重點。

Visa提出的2025年5大支付趨勢，第1就是跨境支付需求仍將大幅成長。根據 Visa調查，現金（68%）與信用卡（65%）是台灣旅客海外旅遊支付的主要選擇，在單趟旅遊中，近4成的消費（38%）花在購物上，其中 74% 旅客在只使用單張信用卡消費，26% 旅客使用多張信用卡支付。

隨著跨境支付需求成長，如何使用AI技術有效分析交易模式、即時偵測潛在風險更顯重要。Visa指出，今年Visa推出3項由 AI 驅動的風險與詐欺管理解決方案，集中在降低帳戶對帳戶（A2A）即時支付、無卡支付（CNP），以及Visa 支付網絡內外的交易詐欺風險。

第3個趨勢是利用生物識別，更易進行身分認證，Visa指出，為避免過度依賴一次性密碼（OTP-One Time Password），造成因受詐而主動授權的消費者承擔責任，未來身分驗證逐漸轉向臉部、指紋或其他生物識別特徵，提升支付的安全性與便利性。

Visa 今年推出 Visa 通行密鑰（Visa Payment Passkey），採用最新國際身分識別（FIDO）標準，讓消費者在個人裝置上快速掃描臉部或指紋等生物識別特徵，完成身份認證並授權線上支付，讓線上購物交易變得更簡易和安全。

其他的支付趨勢，還包括帳戶對帳戶的無卡支付流程，將變得更加精簡，以及在多元支付發展趨勢下，嵌入式金融（Embedded Finance）快速發展，未來可讓使用者可在單一平台中，享受高效且便捷的金融服務。

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