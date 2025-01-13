華盛頓時報：川普對台積電在全球主導地位擔憂

美國國會研究服務處2023年9月的報告稱，多達90%的尖端半導體晶片生產集中在台灣。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國華盛頓時報（The Washington Times）12日報導，即將上任的川普政府面臨​​的一個關鍵問題是，是否繼續執行拜登政府去年11月15日宣布的政策，向台積電支付66億美元補助，以利在亞利桑那州建造先進的半導體製造工廠。在台灣受中國威脅下，川普對台灣在全球晶片生產中的主導地位表示擔憂。

川普曾反對補貼台積電的美國業務，並稱可能撤銷拜登政府的資助。他去年7月告訴《彭博商業周刊》稱，「台灣。我非常了解這些人，非常尊重他們」； 「他們確實拿走了我們100%的晶片業務，我認為台灣應該付錢給我們國防費。你知道，我們和保險公司沒有什麼不同。台灣沒有給我們任何東西」。台灣官員私下對這些言論感到憤怒，有些人也公開批評川普。

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報導中也提到，有人質疑台積電是否具有反壟斷審查的可能性。歷史學家、2022年出版的《晶片戰爭》一書的作者克里斯·米勒 （Chris Miller） 曾說：「我認為關注反壟斷問題是正確的」。

不過米勒也表示，「很難找到一家價值數兆美元的科技公司沒有面臨過反壟斷問題，無論是微軟還是谷歌，您都會面臨反壟斷問題。人們也談論輝達和反壟斷問題」，米勒最近在台灣雜誌《天下》製作的播客中做此表述。他說：「我認為，如果台積電面臨一系列類似的問題，我們不應該感到驚訝」。華盛頓時報指出，川普對這種動態表示不安，儘管他是否會試圖限制台積電推行為美國公司帶來優勢的戰略的潛力，還有待觀察。

美國國會研究服務處2023年9月的報告稱，多達90%的尖端半導體晶片生產集中在台灣。台積電是全球半導體供應鏈其他環節發揮重要作用的50家台灣公司之一，這些環節包括晶片設計、研發、組裝、封裝以及矽晶圓等半導體材料的測試。

美國國會研究服務處表示：台積電最重要、技術最先進的能力（例如2-3奈米製造）都在台灣。它警告說，中國將在台灣的台積電生產此類先進的半導體。

許多中國公司和機構，包括一些列在美國商務部工業安全局實體名單上的公司和機構，似乎正在利用美國開源技術平台的會員資格，來獲取美國的技術和能力來設計他們所設計的先進半導體晶片。

根據路透去年11月報導，美國商務部命令台積電停止向中國公司運送通常用於人工智慧應用的先進晶片。台積電似乎也已與美國官員合作。去年台積電通知商務部稱，在美國限制貿易名單上的中國電信巨頭華為的人工智慧處理器中發現其中一顆晶片有台積電產品後，商務部發布命令禁售。

根據《南華早報》上周五報導，在審查顯示可能違反美國出口管制後，台積電最近切斷與新加坡公司PowerAIR的供應關係。

華府與台北長期關係背後更深層的地緣政治動態，使得台積電身處兩岸週邊局勢變得更加複雜。近年來，中國共產黨統治的政府加大對台灣威脅，稱如果有必要，將使用武力，而台灣得到華府的國防支持。

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