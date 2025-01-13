晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

經部：水電價格未有調漲方案 春節油價只跌不漲

2025/01/13 18:18

水利署與台水正就水價結構及成本評估檢討，調整方案尚未出爐。（資料照）水利署與台水正就水價結構及成本評估檢討，調整方案尚未出爐。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕有關媒體報導稱水電雙漲一事，經濟部表示，台電與台水目前並無漲價方案，水利署與台水正依照行政院及經濟部指示，就相關水價結構及成本評估檢討，並無外傳水價漲4成的方案。

經濟部強調，計算合理水價也不代表漲價，國營事業仍會考量民生物價穩定，使用者付費等原則整體考量。

經濟部表示，日前行政院院長卓榮泰指出，有鑑於台灣水價已31年未調整，目前時空環境及供水的成本結構均較以往大為不同，因此指示經濟部應適時檢討水價的合理性。

經濟部重申，水價是否調整及如何調整目前尚未定論，經濟部已責成水利署及台水公司在3個月內提出完整分析，若有調整需要，亦必須有合理的調整方案，例如是否採取分級銷售機制，落實照顧民生、穩定物價以及使用者付費等原則。

另外，為讓民眾過個好年，經濟部已責成中油、台水及台電公司服務不中斷，並要求中油公司在春節假期連續二週（2025年1月27日及2月3日），汽柴油價格採取「上漲不調、下跌調」原則辦理，至2025年2月底的民生用天然氣價格及桶裝瓦斯價格，亦將維持不調漲。此外，民眾春節期間至中油直營站洗車，也維持優惠價不調漲。

經濟部再次強調，為穩定民生物價，也責成台糖公司民生用小包砂糖維持每公斤36元，沙拉油3公升小包裝建議零售價每瓶也維持169元不變，滿足一般家庭日常生活所需，並承諾在今年2月底前均不調漲，且在台糖公司自有通路設平價專區。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財