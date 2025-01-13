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股匯雙殺！新台幣爆量重貶1.55角 近9年首見33字頭

2025/01/13 17:47

新台幣重貶1.55角。（記者陳梅英攝）新台幣重貶1.55角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美就業數據大好，強化聯準會暫停降息預期，美債殖利率與美元雙雙大漲下，重創台北股匯市，台股大跌逾500點，新台幣兌美元匯率失守32字頭，最後收在33.119元、重貶1.55角，匯價創下近9年新低，成交量爆出25.33億美元大量。

台股受到美股連動，今天下殺523.53點，收在22488.33點，三大法人合計賣超698.85億元。其中，外資賣超555.96億元，為歷史第11大。

新台幣匯價一早反應美元大漲，以32.98元、貶值1.6分開出，不到10分鐘即摜破33元整數關卡，隨後貶勢擴大，午後外資熱錢不斷流竄，最低下探至32.136元，寫下近9年新低，前低為2016年3月9日33.25元。

匯銀主管表示，美國就業市場表現強勁，不僅新增就業人數高於預期，失業率也意外下降，目前市場認為聯準會1月暫停降息機率高達9成以上，今年可能只會降息1次，甚至今年利率都可能按兵不動，加上川普即將於1月20日就任，川普2.0關稅風暴以及相關移民等新政一旦落實也將推升通膨，近期美債殖利率持續飆升，不管出於投資或避險需求，資金全部流向美元，台幣貶勢難擋，央行也只能順勢而為。

根據央行統計，美元指數週一大漲0.53%，台幣重貶0.47%，成為今日最弱亞幣，日圓因升值有望，週一勁揚0.58%、人民幣小漲0.01%、韓元貶值0.31%、新幣貶0.25%，主要亞幣升貶互見。

匯銀主管認為，台幣這波貶勢來勢洶洶，主要還是台股隨美股暴跌、外資熱錢大舉匯出所致，因此，台幣止跌關鍵還是要看國際股匯市表現。

另外，距離新台幣封關還有段距離，出口商年關前拋匯需求尚未完全出籠，台幣短線急貶後，出口商應該會慢慢進場撿便宜，加上本週還有美國通膨率數據待公布，預期台幣短線有望在32.9元至33.2元間震盪。

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