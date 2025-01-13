康舒全年AI電源追量 許介立：營收25％增幅目標不變

康舒董事長許介立（左起），金寶董事長許勝雄，金寶總經理陳威昌，泰金寶總經理鄒孔訓。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠商康舒（6282）董事長許介立出席集團旺年會時表示，公司每年營收成長25%的大方向沒有改變，歷經2024轉型蛻變的1年，2025年康舒將強化通訊領域的績效表現，旗下立卬（OmniOn Power）也將增加資通訊產業的切入力道，「AI伺服器電源已經有了，只是需要時間追量」。

許介立說，在AI興盛的時代，「我們不該只提供產品，內部也要導入技術」，讓管理、設計、製造各個層面更加精實，幫助營運成長的步伐走得更快。儘管去年因完整合併立卬營收，整體營收達到317.84億元、年增13.12%，但由於消費性電子產品、家電客戶庫存相對較高，拉貨力道不如預期，充電樁客戶也需時間轉單，皆導致康舒本業衰退。

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展望2025年，許介立強調「會開始有相對良好的成果」，觀察美國總統當選人川普希望本土市場的投資力道能夠提升，對於康舒美系充電樁客戶是好消息，但是此區塊今年可能還是會小幅衰退。不過，康舒在台灣國內的太陽光電案場管理服務，也會有相當程度的獲利增加，而旗下立卬電子去年開始聚焦伺服器產業，今年第3季可望放量AI電源，去年基期低，成長幅度會相對強勁。

金寶、泰金寶、康舒今天在南港展覽館舉辦集團旺年會。（記者方韋傑攝）

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