晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

康舒全年AI電源追量 許介立：營收25％增幅目標不變

2025/01/13 17:48

康舒董事長許介立（左起），金寶董事長許勝雄，金寶總經理陳威昌，泰金寶總經理鄒孔訓。（記者方韋傑攝）康舒董事長許介立（左起），金寶董事長許勝雄，金寶總經理陳威昌，泰金寶總經理鄒孔訓。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠商康舒（6282）董事長許介立出席集團旺年會時表示，公司每年營收成長25%的大方向沒有改變，歷經2024轉型蛻變的1年，2025年康舒將強化通訊領域的績效表現，旗下立卬（OmniOn Power）也將增加資通訊產業的切入力道，「AI伺服器電源已經有了，只是需要時間追量」。

許介立說，在AI興盛的時代，「我們不該只提供產品，內部也要導入技術」，讓管理、設計、製造各個層面更加精實，幫助營運成長的步伐走得更快。儘管去年因完整合併立卬營收，整體營收達到317.84億元、年增13.12%，但由於消費性電子產品、家電客戶庫存相對較高，拉貨力道不如預期，充電樁客戶也需時間轉單，皆導致康舒本業衰退。

展望2025年，許介立強調「會開始有相對良好的成果」，觀察美國總統當選人川普希望本土市場的投資力道能夠提升，對於康舒美系充電樁客戶是好消息，但是此區塊今年可能還是會小幅衰退。不過，康舒在台灣國內的太陽光電案場管理服務，也會有相當程度的獲利增加，而旗下立卬電子去年開始聚焦伺服器產業，今年第3季可望放量AI電源，去年基期低，成長幅度會相對強勁。

金寶、泰金寶、康舒今天在南港展覽館舉辦集團旺年會。（記者方韋傑攝）金寶、泰金寶、康舒今天在南港展覽館舉辦集團旺年會。（記者方韋傑攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財